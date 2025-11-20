Persönlichkeitstest: Welches sind mir die wichtigsten Werte?

Es gibt Menschen, die lieben Persönlichkeitstests und andere, die halten gar nichts davon. Ich selbst habe schon als Kind eigene Persönlichkeitstests „erfunden“, habe ausgeschnittene Bilder mit Fragen gekoppelt, um Vorlieben und Abneigungen zu ermitteln. Bin also ein Fan von „Wer bin ich“ Tests. Hier stelle ich zunächst einen sehr einfachen Test vor, der dabei hilft, die Werte zu ermitteln, die uns am meisten am Herzen liegen. Das ist sehr hilfreich, denn wir alle wissen: „Willst Du ein glückliches Leben führen, so folge Deinem Herzen“…

Der Werte-Test

Dieser Test gibt die Möglichkeit, aus einer langen Liste von Werten zunächst 12 auszuwählen, und dann im zweiten Schritt die drei bedeutendsten Werte aus den gewählten zwölf herauszufiltern.

Ein guter Plan – Der Wertetest

Tatsächlich sind „Erfolg“ und die Kunst, ein glückliches Leben zu führen, eng gekoppelt an die Werte, denen wir uns verpflichtet haben. Ob diese Werte aus unserer eigenen, ursprünglichen Identität kommen oder ob wir sie von Autoritäten wie Eltern, Lehrer – oder anderen Erwachsenen übernommen haben, kann folgender Test ein wenig klären:

Der Antreiber-Test

Dieser zweite Test ist gedacht, um herauszufinden, auf welche inneren Befehle wir am meisten reagieren. Die 50 Fragen bzw. Thesen sollen so rasch wie möglich beantwortet werden, um nicht ins Nachdenken zu kommen. Im Ergebnis sehen wir, welche Antreiber bei uns stark vertreten sind (also welche autoritäre Fremdbestimmung in uns lebt) und welche typischen Antreiber bei uns wenig Chancen haben.

transaktionsanalyse-online – Innerer Antreiber-Test

So können wir aus Test 2 schließen, inwieweit unser „Werte“-Ergebnis von Vorbildern und Autoritäten gelernt wurde oder ob diese Werte tatsächlich aus unserem Inneren stammt.

Eins ist klar: Je authentischer und losgelöster wir aus uns selbst leben und schaffen können, desto mehr haben wir die Chance, ein gutes Leben zu führen.