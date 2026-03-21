21. März 2026

Das magische Wunder der Unvoreingenommenheit #podcast

In unserer verrückten Zeit (die garantiert noch viel verrückter wird) ist es von Vorteil, sich durch eigene Trainings darin zu stählen, eine robuste Seelen- und Geistesverfassung zu erwerben. So, wie ich jeden Morgen meine siebenminütige Rückengymnastik absolviere, absolviere ich seit November 2025 auch meine tägliche „Gymnastik“ für Seele (Psyche) und Geist (Verstand, Bewusstsein). In diesem Podcast erzähle ich, was für ein Prozess in mir in Gang gesetzt wurde, seit ich im März begonnen habe, „Unvoreingenommenheit“ zu lernen. Unglaublich spannend, wie sich in dieser Zeit meine Einstellung zu Menschen durch meine Versuche, stets unvoreingenommen zu sein, geändert hat – und auch, wie die Menschen das unbewusst zu merken scheinen. So schön … irgendwie magisch

Eva’s Geständnisse vom 21. März 2026

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Podcast bei YouTube abonnieren

Post Views: 4

Eva Ihnenfeldt: Superhelden-Coaching – Deine Traumwelt, Deine Kraft Was wäre, wenn wir frei und selbstbestimmt unsere eigenen Interpretationswelten bauen? Abseits von Religionen und Ideologien als Regisseure unserer Realität? Das ist mein Job: Gemeinsam mit meinen Klienten gestalten wir Visionen und Realität neu. [email protected]

steadynews.de
Category: Podcast Tags:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert