Das magische Wunder der Unvoreingenommenheit #podcast

In unserer verrückten Zeit (die garantiert noch viel verrückter wird) ist es von Vorteil, sich durch eigene Trainings darin zu stählen, eine robuste Seelen- und Geistesverfassung zu erwerben. So, wie ich jeden Morgen meine siebenminütige Rückengymnastik absolviere, absolviere ich seit November 2025 auch meine tägliche „Gymnastik“ für Seele (Psyche) und Geist (Verstand, Bewusstsein). In diesem Podcast erzähle ich, was für ein Prozess in mir in Gang gesetzt wurde, seit ich im März begonnen habe, „Unvoreingenommenheit“ zu lernen. Unglaublich spannend, wie sich in dieser Zeit meine Einstellung zu Menschen durch meine Versuche, stets unvoreingenommen zu sein, geändert hat – und auch, wie die Menschen das unbewusst zu merken scheinen. So schön … irgendwie magisch

Eva’s Geständnisse vom 21. März 2026

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