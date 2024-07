Schrei Dich raus – in stummen Worten

Da gibt es etwas, was Dich stört. Schrei es raus mit stummen Worten! Tippe es in Deine Handynotizen, hämmere es in Deinen Laptop, nimm Papier und Stift zur Hand. Vielleicht haderst Du mit Deinem Gewicht, mit Deiner Lebensweise, mit der Familie oder mit der Arbeit. Schrei es raus mit stummen Worten!

Niemand wird lesen, was Du schreibst – Du bist frei mit Deinen stummen Worten. Kein Lehrer, der Dich benotet, kein Angehöriger, der Dich tadelt, Du bist der komplette Ozean in einem einzigen Tropfen.

Schrei es raus!

„Ich bin fett. Ich bin hässlich. Ich hasse mich dafür. Am liebsten wäre ich unsichtbar, am liebsten würde ich mich vor der ganzen Welt verstecken. Den ganzen Tag über esse ich gar nichts – oder fast gar nichts – trinke nur ab und zu ein Glas Cola oder Eistee – warum kann ich nicht einfach Wasser trinken!? Warum zieht es mich immer und immer wieder zu Cola und Eistee! Abends dann habe ich riesigen Hunger, verschlinge ganze Nudelberge. Warum kann ich nicht disziplinierter sein? Schließlich ist es mein sehnlichster Wunsch, 20 Kilogramm abzunehmen – und trotzdem ist da irgendwas stärker als ich. Und dieses Irgendwas hasse ich.“

Schrei alles raus!

Es tut so gut, unzensiert den Kummer, den Hass und die Angst in stummen Worten festzuhalten. Ob in Stichworten, ganzen Sätzen, Aufzählungen…. Der erste Schritt zur therapeutischen Heilung ist die bedingungslose Akzeptanz. Der zweite Schritt wird die Freiheit sein, Ideen zu sammeln. Aber erst dann, wenn Du die Lust verspürst, Deine ganz persönlichen Ideen zu entdecken und in stumme Worte zu kleiden. Dann könnte der Text vielleicht so weitergehen:

„Ich bin es leid, mich selbst zu hassen. Ich bin es leid, mich nicht im Spiegel angucken zu können. Ich bin es leid, mich zu schämen. Ich weiß, es gibt Leute, die es geschafft haben, 20 kg abzunehmen. Ich möchte wissen, wie sie das gemacht haben! Ich suche im Internet nach Vorbildern. YouTube finde ich am besten, da ich da nicht die ganze Zeit lesen muss. Ich schau’ mir jetzt erst einmal Beispiele von Leute an, die über ihren Sieg über das Essen sprechen. So brauch ich noch nichts zu ändern – aber ich lerne, was zu mir passen würde.“

Schreiben ist stumme Magie

Schreiben ist ein magischer Prozess. Schrei es raus! Schreiben macht stark.

Dein Handy hast Du immer bei Dir, nicht wahr? Ob Du irgendwo auf etwas wartest, ob Du mit der Bahn fährst, ob Du morgens ein wenig Zeit findest oder abends – fang einfach an zu tippen. Du kannst es Dir in der Notiz-App abspeichern, kannst Dir die stummen Worte per E-Mail schicken, kannst immer ein kleines Notizbuch bei Dir haben. Wenn Du mit der Hand schreibst, kannst Du mit den Worten noch viel besser spielen! Einkreisen, unterstreichen, Verbindungslinien ziehen, kleine Bildchen hinzumalen…

Schrei Dich aus mit stummen Worten!

Schreiben ist stumme Magie, probier es doch mal aus…