08. bis 12.11.21: Digitale Woche Dortmund mit Blick auf die Zukunft

Digitalisierung ist in aller Munde und trotzdem wird an vielen Stellen Zukunft noch klein geschrieben. Nicht bei der Digitalen Woche Dortmund vom 08.-12.11! Hier ist man mittendrin statt nur dabei. In der #diwodo zeigt die Westfalenmetropole, warum sie der zentrale Hotspot für Digitalisierung und Innovation ist – und das nicht nur für die Region.

Vor 5 Jahren fiel der Startschuss

Die Wirtschaftsförderung Dortmund hat das erste dezentrale Digitalfestival Deutschlands ins Leben gerufen. Seitdem ist die Idee der Digitalen Woche Dortmund zur Blaupause für viele weitere Regionen und Städte geworden. Das rasante Wachstum der #diwodo hat sie zur größten ihrer Art gemacht. Waren es beim ersten Event noch knapp 3.000 Fachbesucher:innen und 50 Einzelveranstaltungen konnten sie in den nächsten Jahren mit mehr als 6.500 Besucher*innen bei über 100 Einzelevents auffahren. Rekordverdächtig geht es dieses Jahr weiter. Ein Must-have für alle, die digitalinteressiert sind.

Menschen, die Digitalisierung können mit Menschen, denen Digitalisierung hilft, zusammenzubringen:

Das ist die Rolle der #diwodo! On top entwickelt sich die Westfalenmetropole zu einem der führenden Digitalstandorte der Republik. Die Digitale Woche Dortmund ist eine Plattform zum Kennenlernen und Austauschen für Jede(n)! Dortmunder Unternehmen und Institutionen laden in diesem Rahmen zu ihren Events, Workshops, Konferenzen uvm. Ein – die Besucher:innen haben die Qual der Wahl. Unternehmen aus der ganzen Region, die ihre digitale Kompetenz auf ein neues Level heben möchten, werden dort abgeholt, wo sie stehen.

Ihren ganz besonderen Charakter erhält die Woche durch ihre westfälische Haltung, die typische Hands-on-Mentalität und den respektvollen Umgang miteinander. Egal ob Neuling oder Profi. Egal ob Chefetage oder Azubi. Neugierde gepaart mit dem Drang, die Digitalisierung voranzutreiben, ist die spezielle Dortmunder Mischung.

Corona hat vieles in diesem Umfeld beschleunigt. Den Spirit der #diwodo ins Digitale zu transportieren, scheint trotzdem eine besondere Herausforderung zu sein. Auch wenn Digitalisierung auf der Fahne steht, sind die zwischenmenschlichen analogen Beziehungen das Salz in der Suppe und nur schwer auf einer digitalen Plattform zu reproduzieren. Schwer, aber nicht unmöglich! 2021 werden die Events online oder hybrid stattfinden, flexibel an die aktuell vorherrschende Pandemiesituation angepasst.

Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen

Neben individuellen Kleinstworkshops via Zoom und Co., Fachvorträgen und Demonstratoren vor Ort geben sich prominente Speaker wie Sascha Lobo und der Head of Digital beim BVB, Alexander Mühl, in hybrid gestalteten Konferenzen die Klinke in die Hand. Als krönender Abschluss der #diwodo21 wird ein analoges Event mit Awards und Ausstellungen stattfinden. Die DASA eröffnet ihre Ausstellung “Künstliche Intelligenz” und bei der Verleihung des sol.IT-Awards und des sol.IT-Future-Awards kann live mitgefiebert werden. Das alles wird eingerahmt durch den Dortmunder Wissenschaftstag und mitorganisiert von der Wirtschaftsförderung Dortmund.

Die Digitale Woche Dortmund – Vom 08.-12.11. Nicht verpassen!

Weitere Informationen unter www.diwodo.de

Hinweise

Folgen Sie uns auch auf