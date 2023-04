4 Tipps für ein glückliches Leben in der Zeitenwende

War es Eckart Tolle, der 1997 mit dem Buch „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“ den Start gab für ein neues Verständnis für die Kunst eines glücklichen Lebens? Sich begreiflich zu machen, dass Vergangenheit und Zukunft nichts weiter sind als Gedankenkonstrukte, und dass wir uns mit Erinnerungen und Zukunftsannahmen aus dem eigentlichen Leben herauskatapultieren, hat zumindest in den letzten 25 Jahren an Glaubwürdigkeit gewonnen. Die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche „Zeitenwende“ tut nun noch das Ihrige hinzu. Zukunftsplanung wird immer schwieriger, Bewahren von Errungenem ebenfalls. Wie können wir also ein glückliches Leben führen? Hier 4 Tipps für Glück im alltäglichen „Hier und Jetzt“.

1. Wenn Du erwachst, entscheide Dich dafür, heute glücklich zu sein.

Auch die Philosophie, sich über die Kraft der Gedanken ein erfülltes, erfolgreiches Leben zu erschaffen, ist zum Mainstream geworden. Doch was ist, wenn wir diese Überzeugung, Schöpfer des eigenen Schicksals zu sein, auf die Gegenwart reduzieren? Entscheide Dich jeden Morgen dafür „Heute bin ich glücklich“. So ähnlich wie auch trockene Alkoholiker sich jeden Morgen entscheiden „Heute bin ich trocken“. Du wirst sehen, dass es funktioniert – unabhängig von äußeren Einflüssen.

2. Lerne, Dich täglich ganz so zu akzeptieren, wie Du bist.

Niemand von uns ist ein Heiliger oder ein Verbrecher – man kann auch sagen: Jeder von uns beherbergt einen Heiligen und einen Verbrecher. Um Schuldgefühle, Reue, Abwertung der eigenen Persönlichkeit zu verringern, ist es hilfreich, diese zu benennen. Schreibe auf, was Du an Dir nicht akzeptieren kannst. Warum hältst Du Dich für minderwertig, charakterlos, faul, unwert – warum kannst Du Dich nicht aus ganzem Herzen lieben? Es ist ausgesprochen hilfreich, jeden Tag seine negativen Gedanken aufzuschreiben und anschließend loszulassen. „Was schreibt, das bleibt“. Schreibe Deine Negativität auf – so lässt Du sie los.

3. Finde Freude an der Fürsorge Deines Körpers.

Hast Du schon einmal ein Haustier gehabt? Kennst Du das Gefühl der Liebe und Fürsorge gegenüber einem Hund, einer Katze, einem Kaninchen oder einem Wellensittich? Eines der Grundrezepte für Glück und Zufriedenheit ist die Liebe und Fürsorge zu unserem eigenen Körper. Führe Deinen Körper aus wie ein geliebtes Haustier. Gönne ihm Bewegung, frische Luft, spielerische Abwechslung, gesundes Essen und alle weiteren Dinge, die ihn gesund und stark machen. Schau auf Deinen Körper wie auf ein geliebtes Haustier. Das hilft Dir, instinktiv das Richtige für ihn zu tun.

4. Gönne Dir was Schönes!

So wichtig es ist, uns Tag für Tag Gesundes zuzuführen, so wichtig ist es auch, uns etwas zu gönnen – einfach aus Spaß an der Freude. Erinnere Dich an Deine Urlaube. Was genau ist es, was Dich so glücklich macht im Urlaub? Schreibe es auf (eines der Grundrezepte für ein glückliches Leben ist tatsächlich das Schreiben!) Der Blick in die Ferne? Farben, Ruhe, Zeitlosigkeit, Gedankenfreiheit, Abwesenheit von Ansprüchen und Pflichten? Auch im normalen Alltag kann man solche Urlaubsmomente schaffen – zumindest am Wochenende. Gönn Dir was! Trau Dich, Dich von den Erwartungen Deiner Umgebung zu lösen – und sei es nur für wenige Stunden an einem einzigen Tag in der Woche.

Natürlich ist es schwer, glücklich zu sein, wenn man Schlafstörungen hat, Kopfschmerzen, Essstörungen, finanzielle Probleme… Doch diese alltäglichen Übungen, ganz in der Gegenwart zu leben und sich für „Glück und Zufriedenheit“ im Hier und Jetzt zu entscheiden, sind auch gut für das in uns, was erlöst werden will. Einfach mal probieren

„Ich habe mich entschieden, heute glücklich zu sein“.