6 Top FinTech-Startups in Europa

In Europas derzeitigem Finanztechnologie-Sektor gibt es eine spannende Mischung von Startups, die Lösungen für Investitionen, Devisenhandel, Geldtransfer und verschiedene andere Bereiche anbieten. Immer mehr Kunden tendieren zu Fintech-Unternehmen, weil sie im Vergleich zu traditionellen Finanzinstitutionen billigere, schnellere und bequemere Dienstleistungen anbieten.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der führenden europäischen Technologieunternehmen, die im Finanzbereich Wellen schlagen:

Refinitiv

Refinitiv ist ein Unternehmen mit Sitz in London, das Finanzmarktinformationen und Handelsinfrastruktur für Händler weltweit bereitstellt. Es bietet Zugang zu umsatzstarken Märkten mit Hunderten von Währungspaaren sowie Handelsinformationen, die den Benutzern helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Mit seinen verschiedenen Handelsmöglichkeiten und seinem dynamischen elektronischen Arbeitsablauf können Investoren schneller und sicherer handeln.

Die verschiedenen Handelswege ermöglichen es den Händlern zudem, ihre bevorzugten Handelsstrategien anzuwenden, einschließlich Scalping und Daytrading. Die Plattform ermöglicht es den Benutzern, ihre Handelsgeschäfte über eine einzige Lösung abzuwickeln, unabhängig davon, ob sie mit Edelmetallen, DAX 30, Rohstoffen, Währungen, Termingeschäfte usw. handeln. Darüber hinaus ermöglicht die Cloud-basierte Plattform den Zugang zu Ihrer Handelsplattform von jedem beliebigen Gerät aus.

Das Unternehmen bietet eine nahtlose Abwicklung des gesamten Handelsprozesses – von der Verarbeitung über Bestätigungen bis hin zur Abrechnung. Die Benutzer können auch auf ihre Berichte über die Handelshistorie zugreifen, was ihnen entscheidende Einblicke in ihre zukünftigen Handelsgeschäfte gibt.

Curve

Curve ist eine App, die alle Ihre Geldkonten und Karten in einer einzigen Plattform zusammenfasst und es Ihnen ermöglicht, Transaktionen und Abhebungen mit einer einzigen Karte vorzunehmen. Mit der Curve-Karte benötigen die Benutzer keinen Geldbeutel mehr, da sie all ihre Finanzen zur Hand haben. Seit ihrer Einführung im Jahr 2018 haben sich bereits über 500.000 Kunden für die Chipkarte entschieden.

Die App lässt Sie auch wissen, wie viel Sie ausgeben, was Ihnen hilft, Ihr Budget zu verwalten. Die Benutzer können auch Cash-Back-Belohnungen von Einzelhändlern erhalten. Mit der Curve-Karte können die Benutzer ihr Geld auch im Ausland ohne Umtauschgebühren ausgeben.

Funding Circle

Funding Circle ist ein Peer-to-Peer (P2P)-Kreditmarktplatz, der Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtert und Investoren eine gute Kapitalrendite bietet. Auf dieser Plattform können Kreditgeber wählen, in welche Unternehmen ihr Geld investiert wird, oder ihr Geld kann automatisch in 100 Unternehmen investiert werden, nachdem sie £ 2.000 zur Verfügung gestellt haben, um die erforderlichen £ 20 pro Unternehmen zu erreichen.

Das Unternehmen war das erste im Vereinigten Königreich, das das P2P-Modell für die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen eingesetzt hat. Aktuell können Unternehmen in Großbritannien bis zu £ 1.000.000, in den USA bis zu $ 500.000 und in den Niederlanden und Deutschland bis zu 250.000 € für 60 Monate leihen.

Goin

Das in Spanien ansässige Unternehmen Goin ermöglicht es den Nutzern, zu sparen und zu investieren, auch wenn sie keine vorherige Investitionserfahrung haben. Das preisgekrönte Unternehmen bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle und ein extrem einfaches System, das das Profil und die finanziellen Gewohnheiten eines Benutzers bewertet. Dies geschieht durch eine Kombination von Fragen, nach denen es dem Benutzer automatische Modelle zum Sparen zur Verfügung stellt.

Sobald Sie genug Geld gespart haben, bietet die Plattform verschiedene Investitionsmöglichkeiten, darunter Kryptowährungen, Aktien und Anleihen.

Blockbonds

Dieses Unternehmen mit Hauptsitz in Norwegen will eine Welt schaffen, in der jeder Zugang zu Bankdienstleistungen hat. Blockbonds bietet ein Zahlungssystem, das den Benutzern eine einfache Plattform bietet, auf der sie alle ihre Ersparnisse, Transaktionen und Investitionen einsehen können. Mit der Produktlinie SPENN können die Nutzer auch Zugang zu Dienstleistungen wie Ausgaben und Sparkonten erhalten. Echtzeitüberweisungen werden ebenfalls unterstützt.

Die SPENN-Plattform ist als pan-globale Lösung konzipiert und wird über eine benutzerfreundliche mobile Anwendung genutzt, die die Möglichkeiten und die Sicherheit bietet, die traditionelle Banken bieten. Außerdem ist die Plattform für jedermann auf der ganzen Welt völlig kostenlos zu installieren.

WorldRemit

WorldRemit ist ein Modell, mit dem Benutzer online Geld an Empfänger im Ausland überweisen können. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Migrantengruppen aus Afrika und Asien, zwei Regionen, in denen mobile Geldbörsen sehr beliebt sind. Die Empfänger können auf das Geld durch eine Bankeinzahlung, physische Bargeldabholung, mobiles Geld und das Aufladen der mobilen Gesprächszeit zugreifen.

Die Plattform bietet faire Wechselkurse in Echtzeit für ins Ausland gesendete Gelder. Alle Währungskurse werden täglich an die aktuellen Marktwechselkurse angepasst und sind oft besser als die Kurse, die von traditionellen Banken angeboten werden. Die Benutzer können die Kurse des Unternehmens mit denen der lokalen Bank vergleichen, so dass sie für jede Zahlung eine fundierte Entscheidung treffen können.

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen ist von staatlichen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt akkreditiert, wodurch sichergestellt wird, dass der Betrieb den höchsten Qualitätsstandards entspricht und dass keine Betrugsgefahr besteht.

IMG URLs