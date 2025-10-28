US-TikTok Übernahme durch MAGA-Investoren – was passiert mit dem TikTok-Algorithmus?

Ende September 2025 hat Donald Traum eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die Grundlage für die Übernahme von TikTok sein soll. Demnach würden 20 Prozent des Unternehmens weiterhin beim chinesischen Eigentümer Bytedance bleiben, 80 Prozent würden an sechs US-amerikanische Investoren gehen, die wahrscheinlich dem MAGA-Lager zugerechnet werden können. Insgesamt gäbe es somit einen siebenköpfigen Vorstand beim US-amerikanischen TikTok.

Zu der bisher bekannten US-Investorengruppe zählen unter anderem der IT-Konzern Oracle mit seinem Chef Larry Ellison – laut zeit.de der zweitreichster Mann der Welt -, der Medienmogul Rupert Murdoch und Michael Dell. Trump scherzte im Anschluss an die Unterzeichnung, er würde TikTok am liebsten zu 100 Prozent MAGA (Make American Great Again) machen. Würde sich also der TikTok Algorithmus ändern?

Der TikTok-Algorithmus

Das Geheimnis des Erfolgs von TikTok ist vor allem sein Algorithmus, der sich dadurch auszeichnet, dass er sehr schnell auf die Vorlieben jedes einzelnen Nutzers reagiert und die Auswahl der Kurzvideos anpasst.

Der TikTok-Algorithmus setzt sich zusammen aus verschiedenen Interaktionen: Likes, Shares, Genres, Kommentare, Follows etc). Schon nach kurzer Zeit merkt ein neu hinzugekommener User, wie sich die Inhalte an seine Vorlieben anpassen.

Die rechte MAGA-Bewegung um die Trump-Administration musste erleben, wie die israelische Politik im Gaza-Streifen durch unzählige TikTok-Protest-Videos gegen das Leid der Zivilbevölkerung die US-Jugend gegen Netanjahu und seine Regierung aufbrachte. Sollte nun eine US-Investorengruppe aus dem MAGA-Lager die Kontrolle über den Algorithmus übernehmen, würde diese Entwicklung höchstwahrscheinlich gestoppt. Auch in anderen Bereichen, die dem linken Einflussbereich zugerechnet werden, würden wahrscheinlich Korrekturen vorgenommen werden. Ob das die TikTok-User mitmachen würden?

Das TikTok-Algorithmus-Experiment im Unterricht

Der Gymnasiallehrer Bob Blume aus Baden-Württemberg ist bekannt als Entwickler von Unterricht im Bereich Digitalisierung. In folgendem Beitrag schildert er, wie er gemeinsam mit einer Schulklasse den TikTok-Algorithmus erfahrbar macht. In dem spannenden Rollen-Experiment zeigt sich, wie anpassungsfähig TikTok auf verschiedene Charaktere reagiert und wie sich die Inhalte anhand der Vorlieben und Wertesysteme ändern.

Sehr sehenswert!

bobblume.de: UNTERRICHT: TikTok-Algorithmus-Experiment