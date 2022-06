Adressbuch bei Google-Mail – Kontakte speichern, finden, nutzen

Sicher kennen Viele das Problem, dass die E-Mail-Adressen ihrer Kontakte nicht immer über Eingabe des Namens im Googlemail-Suchfeld findbar sind. Das passiert zum Beispiel, wenn jemand eine Mail-Adresse hat, die nicht viel mit dem Eigennamen zu tun hat. Bei Google gibt es die Möglichkeit, ein Adressbuch mit Kontakten anzulegen, zu finden, zu bearbeiten und zu nutzen – zum Beispiel mit der Option, mehrere Adressaten gleichzeitig anzuschreiben. Alles, was man braucht, ist ein Google-Konto.

Kontakte bei Google finden

Ist man mit einem Google-Konto im Browser angemeldet, kann man oben rechts neben dem Profilbild über den Würfel mit 9 Punkten sämtliche Google-Apps anklicken. Dort findet sich das blaue Icon „Kontakte“. Hier finden sich sämtliche Kontakte, die Google gespeichert hat. Manchmal nur mit Telefonnummer, oder auch mit E-Mail-Adresse, oder auch mit „Position und Unternehmen“. Hier kann man Kontakte bearbeiten, fehlende Angaben ergänzen oder auch Kontakte löschen.

iPhone

Bei Nutzung eines iPhones muss man Google oder Google Mail über den Webbrowser öffnen und von da aus über das Würfel-Icon die Contacts finden und anklicken. Funktioniert allerdings nur, wenn man ein Google-Konto besitzt und angemeldet ist.

Android

Bei Android Smartphones gibt es die Contact-App, über die Google sämtliche Kontakte aus allen Geräten gespeichert hat. Hier kann man sehr komfortabel Kontakte bearbeiten, löschen, in Labels zusammenfassen. In den Labels kann man also Gruppen von Kontakten organisieren, man kann sie benennen und bei Bedarf Mails an alle Kontakte versenden. Selbstverständlich kann man Mitglieder hinzufügen, entfernen, verschieben, Kontakte löschen und auch komplette Labels löschen, falls die Gruppe nicht mehr gebraucht wird.