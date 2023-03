„Das neue Bing“ – Unterschiede zwischen BingChat und ChatGPT

„Das neue Bing“ erlaubt es, mit der Funktion „Chat“ im Microsoft-Browser Edge den Chatbot mit ChatGPT zu nutzen. Bis Mitte März 2023 musste man sich zunächst auf einer Warteliste gedulden, bis „Das neue Bing“ nach Tagen oder Wochen freigeschaltet wurde – nun geht es sehr schnell. Per E-Mail erhält man die Information, dass BingChat nun freigeschaltet ist.

Unterschied zwischen ChatGPT und BingChat

ChatGPT ist über die OpenAI-Website zugänglich. Hat man ein Konto erstellt, ist das Programm über den Desktop leicht zu öffnen. Eine Mobile App gibt es bisher noch nicht. Mit der kostenpflichtigen Plus-Version kann auch das neuere ChatGPT-4 genutzt werden. Der kostenlose ChatGPT hat Zugriff auf Informationen bis 2021.



BingChat erfordert, dass man die neueste Version vom Microsoft Browser Edge heruntergeladen hat. Das „Neue Bing“ ist auch als Mobile App für das Smartphone verfügbar. BingChat kann direkt über Skype, Teams, Slack, Discord und den Edge-Browser eingeschaltet werden. BingChat ist kostenlos, jedoch auf 150 Konversationen pro Tag begrenzt. Pro Sitzung können 15 Chats geführt werden. Laut Microsoft nutzt BingChat das fortschrittliche GPT-4-Modell.



ChatGPTs Stärke ist das kreative Schreiben. Die Schwächen liegen in den eingeschränkten Quellen und daraus resultierenden möglichen Fehlern. Je nuancierter und detaillierter die Eingabeaufforderungen sind, desto eindrucksvoller und überzeugender sind die Ergebnisse.



BingChat ist eine in menschliche Sprache übertragende Suchmaschine. Die in Konversation formulierten Antworten sind eher faktenbasiert und weniger kreativ. Man kann bei Bing zwischen kreativ, ausgewogen und präzise wählen, wenn man eine Frage stellt bzw. einen Auftrag erteilt.



BingChat ist häufig genauer als ChatGPT, da er auf aktuellere Informationen zurückgreift und sich auf mehrere Informationsquellen stützt. Die genutzten Quellen werden bei den Ergebnissen angegeben.

