Fleisch aus dem Labor: Stirbt Fleisch von Tieren aus?

Vortrag von Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder, Universität Regensburg, im Rahmen des Deutschlandfunk Nova Podcasts „Hörsaal“. Es gibt immer mehr Menschen auf dem Planeten Erde. Zurzeit sind wir mehr als acht Milliarden – bei seriösen Prognosen bis 2100 schwanken die Schätzungen zwischen 7,3 und 15,6 Milliarden. ard-alpha vom 11.03.23 Ein wichtiges politisches Thema ist dementsprechend die Welternährung. Können wir mit herkömmlicher Landwirtschaft den Ernährungs-Bedarf der Menschen decken? Oder brauchen wir eine neue Form der Landwirtschaft? Sind die zurzeit in Europa protestierenden Landwirte so etwas wie Maschinenstürmer zur Zeit der frühen industriellen Revolution? Wikipedia – Maschinenstürmer

Gunther Hirschfelder erläutert in seinem Vortrag an der Universität Leipzig, welch hohen Wert Tierfleisch für die Evolution und die Lebenserwartung des Menschen hatte – und wie wir heute neu denken müssen, um alternativ ausreichend Protein zu produzieren – und um weniger das tierische Klimagift Methan freizusetzen.

Fleisch aus dem Labor könnte die Zukunft sein, um den Proteinbedarf der Welt zu decken. Invitro-Fleisch, Insektenprodukte und pflanzlicher Fleischersatz ersetzen wohl nach und nach die herkömmliche Tierzucht in der Landwirtschaft.

Neben der Kunstproduktion von Fleisch ist auch der Pflanzenanbau der Landwirtschaft im Umbruch. Pflanzen, die naturfrei in Fabriken gezüchtet werden, sind im dicht besiedelten Asien bereits im Vormarsch. In Singapur schreitet die Produktion von proteinreichen Pflanzen und Fleischersatzprodukten rasant an. Technische Universität München – Proteine für die Megacity

Bauernproteste: Hilfloser Versuch, die Zukunft aufzuhalten?

Die rasant zunehmende Laborproduktion von Lebensmitteln bedroht tatsächlich die Landwirte so ähnlich, wie zu Zeiten der industriellen Revolution das traditionelle Handwerk zerstört wurde. Verständlich, dass die Landwirte der EU alles tun, um die schrittweise Vernichtung der traditionellen Produktion von Lebensmitteln zu verhindern. Doch ist das überhaupt noch möglich?

Selbst wenn die Weltbevölkerung bald ihren Zenit erreicht haben sollte, ist der Fortschritt bei der Lebensmittel-Industrie mit Gentechnologie, Insekten- und Algenprodukten, Labortechnik, Invitro-Fleisch und neuen Zuchtmethoden bei Tieren nicht mehr rückgängig zu machen. Sind die Bauern also tatsächlich mit ihrem Widerstand zum Scheitern verurteilt?

Ich werde sentimental bei dem Gedanken, dass das ländliche Gemeinschaftsleben mit Schützenverein, freiwilliger Feuerwehr, Nachbarschaftshilfe und traditionellen Familienstrukturen nach und nach verkümmert, da Landwirtschaft noch weiter in die Hände der landwirtschaftlichen Industrie bzw. der Großbauern geht. Ich drücke den Landwirten alle Daumen, dass sie einen Weg finden, mit ihren Protesten und Solidaritäts-Strukturen Erfolg zu haben.

