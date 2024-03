Existenzgründung: Mehrheit der Selbstständigen verdient weniger als 5.400 Euro jährlich

Was ist eine „Existenzgründung“? Im Grunde genommen verbirgt sich hinter dieser verwirrenden Bezeichnung nichts weiter als die Möglichkeit, Einkommen durch selbstständige Tätigkeit zu erzielen. In einer jetzt veröffentlichten Studie des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) zeigt sich, dass in Deutschland mehr als die Hälfte der Selbstständigen dauerhaft ein so geringes Jahreseinkommen erzielen, dass dieses nicht einmal an einen Minijob heranreicht. Es zeigt sich also, dass viele Selbstständige ausschließlich im Nebenerwerb tätig sind.

Selbst bei denen, die ihr Unternehmen 2013 gegründet haben, lagen 49 Prozent der Selbstständigen fünf Jahre später unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze von 5.400 Euro. Sieben Prozent verdienten 2018 zwischen 6.249 Euro und 15.000 Euro. Siebzehn Prozent erzielten fünf Jahre nach ihrer Unternehmensgründung sogar ein negatives Betriebsergebnis.

Nur 11.360 Personen, die im Jahr 2016 den Sprung in die Selbstständigkeit wagten, erzielten zwei Jahre später Einkünfte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze von 84.601 Euro. Man sieht anhand der Ergebnisse der Studie, dass seit der hohen Arbeitslosigkeit Anfang des Jahrtausends die Vollerwerbsselbständigkeit in Deutschland stark zurückgegangen ist. Das mag zum einen an der gesunkenen Arbeitslosigkeit liegen, jedoch auch daran, dass es kaum noch Anreize gibt, den Sprung in ein unternehmerisches Leben zu wagen. Die Fördermöglichkeiten für Existenzgründer sind seit 2012 so geschrumpft, dass nur noch wenige, die bereit wären, sich aus der Arbeitslosigkeit in ein selbstständiges Berufsleben zu wagen, den Schritt vollziehen.

