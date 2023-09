Vom Tellerwäscher zum Millionär? Diese Deutschen haben es geschafft!

Es gibt bereits zahlreiche Erfolgsgeschichten von Selfmade-Millionären, die uns inspirieren, unser Leben in die Hand zu nehmen und aus dem Nichts ein Vermögen aufzubauen. Viele denken dabei an Hollywood-Schauspieler oder große Unternehmer aus dem Silicon Valley – doch auch in Deutschland gibt es beeindruckende Vorbilder, die uns zeigen, wie sie es sprichwörtlich vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft haben.

Wie wird man überhaupt zum Millionär?

Foto von cottonbro studio bei pexels.com

Die Frage, wie man Millionär wird, lässt sich tatsächlich nicht pauschal beantworten. Viele Coaches und Selfmade-Millionäre schwören darauf, dass es ausschließlich darum geht, zu lernen, wie ein Millionär zu denken. Doch Tatsache ist, dass die richtige Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort umgesetzt werden muss, um damit langfristig erfolgreich zu werden. Erstaunlicherweise bildet das richtige Mindset jedoch die Grundlage für jeden Erfolg. So auch bei den nachfolgenden Erfolgsgeschichten, die alle eines gemeinsam haben: Wohlstand und Köpfchen.

Das sind die jüngsten Selfmade-Millionäre Deutschlands

1. Alexander Rinke

Mit gerade einmal 26 Jahren wurde Rinke zum Selfmade-Millionär. Mit seinem Big-Data-Startup Celonis, welches er gemeinsam mit Martin Klenk und Bastian Nominacher gründete, konnte sich der junge Unternehmer bereits im jungen Alter etablieren. Das Unternehmen SAP vertreibt die Software mittlerweile international, sodass mehr als 200 namhafte Unternehmen zum festen Kundenstamm von Celonis zählen. Das Gesamtvermögen des Trios wird auf rund 5,5 Milliarden Euro geschätzt.

2. Lea-Sophie Cramer

Die junge Mitgründerin des Online-Erotikversandhandels Amorelie hat sich ihren Reichtum von geschätzten 5 Millionen Euro bereits mit 28 Jahren selbst erarbeitet. Dank der medialen Aufmerksamkeit des Unternehmens wurden im Jahr 2015 75 % der Anteile an ProSiebenSat.1 verkauft. Doch auch weiterhin profitiert die Gründerin gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Sebastian Pollok von ihren Firmenanteilen, sodass ihr Vermögen stetig wächst.

3. Johanna Ludwig

Die junge Startup-Unternehmerin hat sich im Alter von 28 Jahren für den umweltbewussten Weg entschieden und mit Akvola Technologies ein Unternehmen gegründet, welches die Trinkwassergewinnung aus Abwasser mithilfe einer selbst entwickelten Hightech-Reinigungsanlage fördert. Die genaue Höhe ihres Nettovermögens ist nicht bekannt, wobei sicher ist, dass sie gemeinsam mit ihren Partnern Lucas León und Matan Beery bereits einen nennenswerten Reichtum aufgebaut hat.

Das sind die wohlhabendsten Selfmade-Milliardäre Deutschlands

1. Beate Heister und Karl Albrecht Jr.

Das Geschwisterpaar profitiert täglich von unseren Einkäufen, denn sie sind die Kinder des verstorbenen Aldi-Mitgründers Karl Albrecht. Obwohl sie ihr Vermögen aufgrund einer Erbschaft erhalten haben, zählen auch sie zu den Selfmade-Milliardären, da ihr Vater das Familienunternehmen Aldi Süd aufgebaut hat. Mit etwa 30 Milliarden Euro sind sie die wohl reichsten Deutschen.

2. Georg Schaeffler

Georg Schaeffler besitzt ein geschätztes Nettovermögen von rund 25,7 Milliarden Euro. Somit zählt er nach den Aldi-Geschwistern zu den erfolgreichsten Unternehmern Deutschlands. Seinen Reichtum erarbeitete sich Schaeffler hart, nunmehr besitzt er 80 % der Anteile der Schaeffler AG und 36,8 % des Unternehmens Continental AG.

3. Susanne Klatten

Unter den wohlhabendsten Deutschen sind auch Frauen vertreten – so auch Susanne Klatten. Sie ist die Schwester des milliardenschweren BMW-Aktionärs Stefan Quandt, dessen Vater die Basis für das Vermögen seiner Kinder legte. Mit einem geschätzten Vermögen von 23,7 Milliarden Euro ist Klatten die reichste Frau Deutschlands. Ebenso wie ihr Bruder hält sie Anteile an der BMW Gruppe in Höhe von 20,8 Prozent. Außerdem ist sie die stellvertretende Vorsitzende des Chemiekonzerns Altana AG.

Fazit

Der Weg vom Tellerwäscher zum Millionär ist durchaus kein vorgezeichneter Pfad. Vielmehr zählen individuelles Engagement, Kreativität und harte Arbeit, die einen zum Erfolg bringen. Obwohl zahlreiche der reichsten Deutschen bereits mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurden, haben sie es geschafft, das Erbe ihrer Eltern zu vermehren und den Erfolg ihrer Unternehmen aufrechtzuerhalten. Auch immer mehr junge Startup-Unternehmer sehen ihre Chancen und werden mit innovativen Ideen erfolgreich. Ein Geheimrezept für Reichtum gibt es jedoch nicht.