Startup-Gründungen im Jahr 2025: Rund 90% scheitern in den ersten zehn Jahren

Im Jahr 2025 erreichten die Startup-Gründungen in Deutschland einen historischen Höchststand. 3.568 neu gegründete Geschäftsmodelle mit innovativer Technologie und extrem schnellen Wachstumsstreben sind 2025 an den Start gegangen, davon integrieren als Kernbestandteil 27% der Gründer Künstliche Intelligenz Lösungen in ihr Konzept. Der Branchenfokus liegt auf Software, Food und Medizin. Etwa 87% der Gründenden haben einen akademischen Hintergrund. Der Frauenanteil lag 2025 bei 19%. 90% aller Startups scheitern in den ersten zehn Jahren.

Definition von Startups

Um Startups von klassischen Existenzgründungen zu unterscheiden, sind drei Kriterien ausschlaggebend:

Es muss sich um ein junges Unternehmen (maximal 10 Jahre am Markt) handeln

Es muss sich um ein neuartiges Produkt oder eine neuartige Dienstleistung handeln. Das trifft auch zu, wenn für ein bestehendes Problem eine neue Technologie entwickelt wurde und/ oder wenn es sich um eine Disruption handelt. Disruptionen sind grundlegende Marktveränderungen, wie zum Beispiel durch die Markteinführung des Smartphones oder die Entwicklung cloudbasierter Datenspeicher.

Wachstumsstreben/ Skalierbarkeit: Startups sind grundlegend auf rasches Wachstum ausgelegt. Das heißt, die Gründungsteams wollen, dass der Umsatz deutlich schneller wächst als der finanzielle und personelle Aufwand.

Klassische Gründer setzen auf eine stabile Existenz, auf etablierte Konzepte und auf kalkulierbare Risiken, während Startup-Gründer auf technologiebetriebene Marktführerschaft und Finanzierung durch Risikokapital und Business Angels setzen.

Startup-Förderungen im Jahr 2026

Digitale Kernkompetenz: Im Jahr 2026 wird aufgrund der Dominanz von Künstlicher Intelligenz darauf geachtet, ob es sich bei neu auf den Markt kommenden Startups um Gründungen mit „digitaler Kernkompetenz“ handelt. Ist dies nicht der Fall, ist es unwahrscheinlich, dass die Unternehmen als Startup statistisch erfasst werden.

„EIF German Equity“: Deutschland will in Kooperation mit EU-Programmen insbesondere StartUps aus den Branchen Künstliche Intelligenz (KI), FinTech, Life Sciences und/oder industrielle Innovationen in der Produktion mit Fördermitteln von über zehn Milliarden Euro unterstützen.

heise.de vom 13.01.2026 – Milliarden-Spritze für Startups: Bund und EU wollen Tech-Champions schaffen