Klimawandel, Kriege oder die digitale Abhängigkeit: Ist KI die größte Bedrohung der Menschheit?

60-Minuten-Vortrag von Prof. Jochen Schiller, Freie Universität Berlin, über die Gefahren der digitalen Kommunikations- und Infrastruktur. Podcast von Deutschlandfunk Nova, veröffentlicht am 2. November 2023, hier verlinkt. „Schon heute sind wir auf ganz dünnem Eis unterwegs“ sagt Prof. Jochen Schiller und begründet seine Aussage mit Fakten und Forschungsergebnissen. In seinem Vortrag aus der Reihe „Hörsaal“ zeigt er auf, was schon innerhalb weniger Stunden eintritt, falls das Stromnetz nicht mehr funktioniert.

Prof. Schiller führt aus, wie leicht es ist, das Kommunikationsnetz der Welt auszuschalten. Er erläutert, wie entscheidend die digitale Kommunikationsinfrastruktur ist, die nicht zwischen Menschen stattfindet, sondern zwischen Computersystemen. Das „Internet der Dinge“ wächst durch die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz rasant, wohingegen die Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten durch politische Rahmenbedingungen und Öffentliche Institutionen immer unterlegener werden.

Ich empfehle dringend, sich diese eine Stunde Zeit zu nehmen, um den Vortrag von Deutschlandfunk Nova zu hören. Die Revolution der digitalen Entwicklung ist äußerst komplex, und bisher habe ich noch keinen Vortrag bzw. keine Dokumentation gefunden, die in so kurzer Zeit so viel Wissen auf leicht verständliche Weise weitergibt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, in welchem Umbruch wir leben und wie entscheidend es ist, dass wir Menschen gegenüber der digitalen Infrastruktur und KI-basierten Kommunikationssystemen an Kontrolle verlieren. Absolute Empfehlung: 60 Minuten, die im August 2023 im Rahmen der 36. Berliner Sommer-Uni deren Thema „Globale Ordnung unter Stress. Gefahren und Prognosen aus Sicht der Wissenschaft“ auf den Punkt gebracht haben.

Deutschlandfunk Nova: Audiovortrag von Prof. Jochen Schiller: Künstliche Intelligenz – Unsere digitale Infrastruktur ist angreifbar