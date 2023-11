Angst überwinden mit Mut und Willen

Seit einigen Jahren arbeite ich in der Hauptsache mit Menschen zusammen, die durch ihre Ängste und ihre Hoffnungslosigkeit wie gelähmt sind. Meine Aufgabe sehe ich darin, diesen Menschen zu spiegeln, wie wundervoll sie sind. Erst, wenn wir gemeinsam geschafft haben, diesen Punkt zu erreichen, ist es möglich, Ziele zu identifizieren, sowie umsetzbare Strategien zu entwerfen und umzusetzen.

In dieser Zeit habe ich gelernt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, als freier Mensch zu leben. Früher war es leichter, ein fremdbestimmtes Leben anzunehmen, ohne daran seelisch zu erkranken. Die feste Rolle in der Familie; die Vorstellung einer abgesicherten Zukunft mit auskömmlicher Rente; der Nachwuchs, der es einmal besser haben wird als seine Eltern – Und der sich um die Eltern kümmern wird, wenn sie zu schwach werden, um für sich selbst zu sorgen.

Angstfrei in apokalyptischen Zeiten?

Heute müssen wir andere Wege finden, um unseren inneren Frieden zu finden. Das ist nicht leicht in einer Zeit, in der ein apokalyptisches Szenario das nächste jagt. Kriege, Epidemien, Überwachung, menschengemachte Klimazerstörung, Massen-Einwanderung, Übernahme der Kontrolle durch Künstliche Intelligenz… wie soll man frei bleiben von der Angst-Infizierung, die sogar schon die jungen Menschen erliegen?



Kein Wunder, dass Angsterkrankungen und Depressionen (die erstarrte Version von übermächtiger Angst) in allen Bevölkerungsgruppen ansteigen. Was also kann man tun, wenn man überhaupt noch eine Hoffnung empfindet, es könne einen Ausweg aus Angst und Lähmung geben?

Ein weltweites Problem individuell bewältigen?

Angst ist ansteckend. Wird man permanent mit Botschaften gefüttert, die von Urteilen, Misstrauen und Negativität gespickt sind, ist es unmöglich, davon frei zu bleiben. Ich persönlich habe mir schon 2015 (Flüchtlings -„Welle“) angewöhnt, Gespräche freundlich zu beenden, wenn mir jemand etwas emotional Wütendes aufladen will. Ich diskutiere nicht. Ich erkläre bedauernd, dass meinem Herzen Hass und Verurteilung nicht gut tut, und dass ich dann gesundheitliche Probleme bekomme. Ich entschuldige mich dafür – und gehe. Dass ich mir in Medien keine Nachrichten mehr ansehe mit emotional verstörenden Bildern, erklärt sich von selbst.



Zum Zweiten übe ich mit meinen Leuten, Humor in ihr Leid zu bringen. Schaffe ich es, sie zum Lachen zu bringen, haben wir sofort eine ganz andere Basis, um in all dem Dunklen ein Licht zu finden. Lachen packt den Stier der Angst bei den Hörnern, Lachen macht Mut. Und Mut macht Willen. Lest Lustiges, schaut Lustiges, führt fröhliche Gespräche und sucht nach dem, was Euch ansonsten noch zum Lachen bringt.



Zum Dritten übe ich mich beständig darin, Entscheidungen zu treffen und Situationen zu suchen, die mich Überwindung kosten. Allein auf eine Veranstaltung gehen; jemand Bedeutendes kontaktieren; mit Behörden telefonieren, anstatt eine Mail zu schreiben; beim Nachbarn klingeln, um ein Missverständnis zu klären … Je mutiger ich werde, desto mehr stärkt sich meine Bewegungsfreiheit. Ich verliere an Angst. Bringt tägliche kleine Mutproben in Euer Leben!



Das ganze Leben ist ein Fitnessstudio. Wenn wir das verstanden haben und täglich unsere „Mut-Übungen“ machen – und seien sie noch so klein, können wir Ängste überwinden. Schlimm ist, wenn Lähmung diesen Weg des Mutes unmöglich macht – dann unbedingt medizinische und therapeutische Hilfe suchen. Dann wünsche ich jedem Menschen Freunde und Angehörige, die medizinische und therapeutische Hilfe initiieren. Dann ist es allein leider nicht mehr möglich, sich selbst zu helfen.