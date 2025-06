Kostenloser 120 Minuten KI-Video-Kurs bei YouTube von EverlastAI auf deutsch

Hier eingebettet ist ein ausgezeichneter KI-Videokurs, der in didaktischer Brillanz Anfängern in 120 Minuten zeigt, wie man Künstliche Intelligenz sowohl beruflich als auch geschäftlich einsetzen kann. Everlast Media GmbH Mitgründer Leonard Martin Schmedding führt strukturiert sicher in 6 Schritten durch die wichtigsten Grundlagen, Tools und Anwendungsbereiche.

Zunächst geht es darum, Fragen zu stellen. Welche Alternativen zu ChatGPT gibt es und welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen KI-Sprachassistenten? Mit welchem Tool kann ich kostenfrei auf eine umfangreiche Websuche zugreifen? Wie erstelle ich einen durchdachten Text (in gezeigten Beispiel einen kompletten Businessplan).

Wie erstelle ich aus den Ergebnissen ein PDF und verwende dieses weiter? Wie füge ich meinen Projekten mein eigenes Profil hinzu, um die Ergebnisse individuell meinem Profil und meinen Vorhaben anzupassen? Mit welchem Sprachassistenten kann ich passende Tweets und Social Media Beiträge für LinkedIn kreieren lassen?

Welches LLM-Sprachmodell ist in der Lage, mich ungeschminkt zu kritisieren, anstatt mich unangebracht zu loben, um mich in der App zu halten? Welches Modell ist am schnellsten und welches kann am besten programmieren?

Gemini von Google hat sich extrem weiterentwickelt. Gemini kann 60-Minuten Videos analysieren und konkrete Tipps für die Verwendung des Materials geben. Gemini kann Content für Werbung daraus produzieren – aber auch Social Media Posts.

Weiter geht es dann mit Bildgenerierung, der Kreation von AI-Avataren, die als Influencer eingesetzt werden können. Wie kann man visuell prompten, anstatt mit Text oder Spracheingaben? Wie erstelle ich eine PowerPointPräsentation mit KI? In dem Kurs wird thematisiert, wie man Werbeclips mit KI erstellt, Musik, Sprachaufnahmen und Soundeffekte.

Welche Automatisierungstools können für welche Anwendungsfälle genutzt werden? Was sind Browser-Agenten und was leisten diese? Und schließlich: Wie erstelle ich mit natürlichen Sprachbefehlen Code (Vibe Coding) und wie baue ich komplette Apps?

Zum Schluss gibt es noch eine Zusammenfassung – alles kostenfrei und leicht verständlich. In den Kommentaren sieht man, wie begeistert die Nutzer sind von dem strukturierten, auf das Wesentliche beschränkte Tutorial.

Und hier geht es zur Community-Website von everlast.ai