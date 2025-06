Der Heilige Gral – und nachher gibt es Kuchen #podcast

Heute ist Pfingstsonntag, der 8. Juni 2025. Am 5. Juni habe ich eine Geschichte geschrieben, die ich in diesem Podcast vorlesen werde. Doch zuvor erzähle ich von meinem Ringen um das Mysterium vom „Heiligen Gral“, den ich bisher so wenig ernst genommen habe wie das Leichentuch mit dem blutigen Gesichtsabdruck von Jesus. Ich mag keine Reliquien, die angebetet werden und von denen Wunder erwartet werden wie Krankenheilungen, Erlösung aller Sünden, ewige Jugend oder gar die Berufung zum Weltenretter. Und doch hat mich das Thema nicht losgelassen: Was ist der Heilige Gral und warum sucht man seit König Artus Ritterrunde danach?

Pfingstsonntag im Jahr 2025

