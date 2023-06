Amazon in den USA: Kostenlose Mobilfunktarife für Prime-Mitglieder?

Wie es aussieht, verhandelt Amazon in den USA mit mehreren Mobilfunkanbietern, um zukünftig „sehr günstige oder vielleicht kostenlose“ Tarife für Prime-Mitglieder anbieten zu können. Amazon will über den „niedrigstmöglichen Großhandels-Preis“ Mobilfunk-Tarife für maximal 10 US-Dollar monatlich auf den Markt bringen.

Seit zwei Monaten sucht der Digital-Konzern nach einem geeigneten Partner. Gespräche werden Bloomberg zufolge geführt mit Verizon, T-Mobile US und Dish. Der Provider AT&T sei bereits abgesprungen. Sollte es Amazon tatsächlich gelingen, mit einem unschlagbar günstigen Mobilfunktarif an den Markt zu gehen, würde wohl die Zahlungsbereitschaft für relativ teure Handy-Tarife schlagartig sinken. Amazon Prime hingegen würde – vor allem, wenn es sogar kostenlose Angebote für Prime-Mitglieder gibt – noch weiter wachsen. In den USA hat Amazon schon heute 148,6 Millionen Prime-Mitglieder.

Quelle – Golem vom 2. Juni 2023