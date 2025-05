Warum anfassbare Werbeartikel besser ankommen als digitale Anzeigen

Digitale Werbung ist allgegenwärtig – auf Bildschirmen, in Apps, im privaten E-Mail-Posteingang. Bei der Menge an Bannern und Pop-ups bleibt von den Inhalten jedoch kaum noch etwas hängen. Ganz anders ist das bei analogen Werbemitteln. Werbeartikel, die man in die Hand nehmen kann, wirken anders und gehen über den rein kommerziellen Charakter hinaus. Je nach Zielsetzung eignen sich Werbeartikel daher in mehrerlei Hinsicht besser als rein digitale Werbeanzeigen.

Digitale Anzeigen haben nur kurzfristigen Effekt

Bild von Gerhard Janson auf Pixabay

Online-Banner, Sponsored Posts, Pre-Rolls – die digitale Werbewelt bietet viele Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen. Der große Vorteil liegt darin, dass Anzeigen schnell erstellt und sehr zielgerichtet ausgerichtet werden können. Zudem kann ihr Effekt genau gemessen werden, sodass deren Einsatz effizienter budgetiert werden kann.

Doch für den Konsumenten führt dies schnell zu einer gewissen Reizüberflutung. Viele Menschen ignorieren digitale Werbung inzwischen automatisch oder blockieren sie aktiv. Die emotionale Bindung bleibt dabei oft auf der Strecke. Wer sich also von der Konkurrenz abheben will, sollte sich um mehr bemühen als bloße Sichtbarkeit!

Warum die Haptik so besonders ist

Werbung, die man anfassen kann, funktioniert auf andere Weise, weil sie logischerweise auch andere Sinne anspricht. Ein physischer Gegenstand kann überall mit hingenommen werden und kann jederzeit im Alltag präsent sein – auch ohne Handyempfang oder WLAN-Signal.

Werbeartikel wie Give-aways sind greifbar, sichtbar und erfüllen idealerweise einen Mehrwert im Alltag des Beschenkten. In Letzterem steckt auch der “besondere Charakter” eines Give-aways. Hochwertige und praktische Werbeartikel werden als Geschenk wahrgenommen – das schafft Sympathie und Vertrauen. Studien zeigen: Menschen, die einen Werbeartikel erhalten, erinnern sich deutlich besser an die Marke dahinter und verknüpfen positive Assoziationen mit ihr.

Der psychologische Effekt des Berührens

Das menschliche Gehirn reagiert stark auf Berührung! Etwas in der Hand zu halten, aktiviert andere Bereiche als das reine Sehen. Ein hochwertiger Kugelschreiber, ein weicher Stoffbeutel oder ein Fächer mit einem auffälligen Design lösen bestimmte emotionale Regungen aus, darunter Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

Dieses multisensorische Erlebnis verankert sich tiefer im Gedächtnis als eine flüchtige Werbeanzeige im Feed. Gerade wenn man Fächer bedrucken lassen will – ein Werbegeschenk, das im Sommer bei Events oft zum Einsatz kommt – nutzt man diesen psychologischen Effekt besonders effizient. Der Artikel kann sofort verwendet werden und verschafft Abkühlung an heißen Tagen.

Langfristigkeit vs. Sekundenkontakte

Während digitale Anzeigen oftmals nur wenige Sekunden beachtet werden, begleiten analoge Werbeartikel ihre Nutzer oft über Wochen oder Monate. Ein Notizbuch landet auf dem Schreibtisch, ein Regenschirm im Rucksack, ein Kugelschreiber in der Laptoptasche. Mit jeder Nutzung entsteht eine kleine Erinnerung an das Unternehmen, das dahintersteht. Diese Wiederholung wirkt subtil, aber wirkungsvoll – ganz ohne aufdringliche Botschaften oder wenig überzeugende Call to Actions.

Individuelle Gestaltung

Ein weiterer Vorteil haptischer Werbemittel besteht darin, dass sie individuell an verschiedene Personen- und Kundengruppen angepasst werden können. Unternehmen können Give-aways mit dem eigenen Logo versehen sowie Farben, Formen und Botschaften an ihrer jeweiligen Zielgruppe ausrichten. Bei Loopper können zahlreiche Werbeartikel personalisiert und individualisiert werden, sodass aus nützlichen Artikeln authentische Bestandteile der eigenen Werbestrategie werden.