Attraktivster Beruf 2026: Was ist ein Operations Manager?

Der Operations Manager optimiert betriebliche Prozesse und sorgt für effiziente Abläufe – eine Qualifikation, die früher oft als Betriebsleiter bekannt war. In Deutschland boomt die Nachfrage: Stellenanzeigen stiegen seit 2022 um 135%, der Job rangiert 2026 als attraktivster Beruf mit einem Durchschnittsgehalt von 54.875 bis 56.100 € brutto jährlich.

Aufgaben

Operations Manager planen, steuern und optimieren Prozesse in Produktion, Logistik oder Dienstleistung, um Effizienz, Kosten und Qualität zu sichern. Sie überwachen KPIs, führen Lean-Projekte durch, managen Ressourcen und agieren als Schnittstelle zwischen Abteilungen. In der Logistik optimieren sie Warenflüsse, in Hotels Gästezufriedenheit.

So werden Sie Operations Manager

Es gibt keinen festen Ausbildungsweg: Ein BWL- oder Technik-Studium, kaufmännische/technische Ausbildung plus Weiterbildung (z. B. REFA-Operations-Manager oder Lean) führen hin. Berufserfahrung in Projekten und Führungsstärke sind entscheidend; Zertifikate wie IHK oder REFA erleichtern den Einstieg.

Unterschied zu anderen Führungskräften

Im Gegensatz zum CEO (strategische Vision) oder COO (strategische Umsetzung mehrerer Abteilungen) fokussiert der Operations Manager operatives Tagesgeschäft und Prozessoptimierung. Im Unterschied zum Abteilungsleiter agiert er in der Regel ohne oder mit geringer Personalverantwortung, während der Abteilungsleiter eine spezifische Abteilung (z. B. Vertrieb, Produktion) leitet, dabei direkte Verantwortung für Team, Budget und fachliche Ziele innerhalb dieses Bereichs trägt. Gehaltlich liegt der Operations Manager unter Teamleitern (63.200 €).

Gesuchte Branchen

Hohe Nachfrage in Produktion (Fertigung optimieren), Logistik (Lieferketten), E-Commerce (Lager/Versand), IT (Infrastruktur) und Dienstleistungen (z. B. Hotels). Auch das Gesundheitswesen und der Handel suchen Experten. 2026 gibt es Tausende offene Stellen, 47% davon mit Homeoffice.

Die Top 10 der attraktivsten Berufe 2026

  1. Operations Manager
  2. Pflegefachkräfte
  3. Pädagogische Fachkräfte
  4. Sales Manager
  5. Lehrkräfte
  6. Sachbearbeiter
  7. Sozialarbeiter
  8. IT-Manager
  9. Ergotherapeuten
  10. Sozialpädagogen

Quelle: Focus.de vom 25.01.2026 – Personalerin gibt Tipps bei der Jobsuche: „Würde aufhören, mich online zu bewerben“

