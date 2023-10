Überzeugend präsentieren – was die Menschen von Vorträgen erwarten

Ich selbst komme ja aus der Generation „Stuttgart21-Wutbürger“. Wir Babyboomer sind in einem veralteten Schulsystem groß geworden, in dem wir uns rebellisch gegen Lehrer und Professoren aufgelehnt haben. Ob im Gymnasium oder der Uni, wir wollten Veränderungen in den Inhalten, den Aussagen, dem Respekt, der Moral. Konsumverhalten machte uns misstrauisch, wollte uns jemand „unterhalten“, witterten wir üble Absichten und misstrauten der fröhlichen Verpackung. Das hat sich heute sehr geändert. Wir Menschen leben in einer reizüberfluteten Welt, bei dem Überangebot von medialer Unterhaltung ist es schwer geworden, Zuhörer für sich zu gewinnen – ein bisschen „Show“ muss schon sein.

Selbstbewusst präsentieren – wie man mit Vorträgen überzeugen kann

Ich bin viel als Trainerin unterwegs. Dabei habe ich gelernt, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich in Vollzeit unterrichte, oder ob ich in ein, zwei, oder auch drei Stunden einen Workshop gebe. Ich gebe zu, dass ich lieber unterrichte, da sich in den vielen Stunden aufbauend Ergebnisse entwickeln, die für alle Teilnehmer nachhaltig und gewinnbringend sind. Man lernt sich kennen, man spricht über die individuellen Ziele der Studenten, man begleitet den Unterricht mit Gruppenarbeiten und Coaching, es wird eine Projektarbeit erarbeitet und am Ende des Moduls vorgestellt. Eine äußerst befriedigende Arbeit, die oft glücklich macht.

Bei Vorträgen und kurzen Workshops hingegen haben die Teilnehmer eine ganz andere Erwartungshaltung. Lange Jahre stand ich immer wieder vor einem großen Publikum, das sehr heterogen motiviert war, manchmal sind nur wenige Workshop-Teilnehmer da, die als zahlende Kunden zu Recht einen hohen Mehrwert für sich erwarten. Dazwischen gibt es natürlich viele Abstufungen und Varianten – bis hin zum entspannten Tagesworkshop, der viel Eigenarbeit der Teilnehmer ermöglicht.

In jedem Fall ist es meine Aufgabe, das Herz meiner Zuhörer und Teilnehmer zu gewinnen. Denn nur, wenn ich ihr Herz gewinne, öffne ich sie für die Inhalte, die ich vermitteln will. Ich habe keine Zeit, über 60, 80, 120 Stunden nach und nach Wissen aufzubauen – als „Speaker“ muss ich in wenigen Minuten einen bleibenden Eindruck hinterlassen, damit sie aufmerksam werden, selbst weiterforschen und sich selbstmotiviert nach dem Vortrag bzw. Workshop informieren und weiterbilden.

Ganz großes Kino sind ja die TED-Talks, die als Video abrufbar sind (viele auch mit deutschen Untertiteln). Da kann man die Meister der Präsentation beobachten, die nicht nur als Experten spannende Fakten vermitteln, sondern die Zuschauer mitreißen durch ihr Charisma und ihre Vortragskunst.

Selbstverständlich liegt es nicht jedem, als Showmaster das Publikum zu begeistern, doch vielleicht helfen folgende 7 Tipps, um in zukünftigen Präsentationen die Augen der Zuhörer zum Strahlen zu bringen. Ich werde selbst versuchen, mich daran zu halten 😉