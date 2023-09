Der schönste Beruf der Welt #podcast

Heute schwärme ich mal wieder ein bisschen rum. Ich erzähle von meinem beruflichen Leben – und wie es sich unterscheidet von meinen lieben Freunden und Kollegen, die in abhängigen Beschäftigungen arbeiten. Warum leider so viele unglücklich sind in ihrem Job. Tatsächlich sind es meistens die systemischen Umstände, die Leid erzeugen. Fehlende Wertschätzung, Herabwürdigungen, Überforderung – oder auch Unterforderung. Auch das ist unschön. Und kann richtig weh tun. Und ich erzähle ein bisschen davon, was ich gerade tun darf, und warum ich sage „Ich habe den schönsten Beruf der Welt.“

Eva’s Geständnisse vom 29. September 2023

