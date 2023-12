Von mir für mich – 5 kreative Geschenkideen für die eigene Auszeit

In unserem heutigen Alltag nehmen wir uns immer seltener Zeit für uns selbst oder gönnen uns Momente der Ruhe und der Freude. Und selbst zu besonderen Anlässen denken wir immer zuerst an die Anderen. Zu Weihnachten und verschiedenen Anlässen nehmen wir uns etwa gerne die Zeit, um für andere ein passendes Geschenk auszuwählen. Aber was ist mit uns selbst?

Bild von Alexa auf Pixabay

Wohl kaum einer denkt daran, sich selbst zu beschenken und sich damit etwas Gutes zu tun! Das sollte sich ändern! Denn selbst mit einigen Kleinigkeiten können wir uns nicht nur eine große Freude bereiten, sondern uns eine wohlverdiente Auszeit vom Stress und Hektik schenken. Wir verraten Ihnen, was Sie sich selbst schenken sollten – und das unabhängig von irgendwelchen Anlässen!

1. Kuschelige Loungewear für kalte Tage

Wer liebt es nicht, an einem kalten Wintertag gemütlich auf dem Sofa zu entspannen? Mit kuscheliger Loungewear kann man sich ganz schnell und einfach das ultimative Kuschelfeeling schaffen. Ob Jogginghosen, weiche Sweater oder warme Socken – die Möglichkeiten sind hier grenzenlos. Wir können uns entspannt zurücklegen, frieren uns nicht den Hintern ab und können die kleine Auszeit vom Leben genießen!

2. Aufregende Stunden allein im Bett

Ein erfülltes Sexualleben ist wichtig für unsere innere Ausgeglichenheit und unser Selbstbewusstsein. Haben Sie Lust auf etwas Abwechslung im Bett? Dann ist ein Sexspielzeug für die eigene Auszeit die perfekte Wahl. Ob Vibrator, Dildo oder gar eine Sexmaschine – diese kleinen Helferlein können für atemberaubende und entspannende Stunden sorgen.

Kaum etwas hilft mehr als etwas Wellness, um unsere Batterien wieder aufzuladen und den Stress der täglichen Herausforderungen von uns abzuschütteln! Ein Tag im Spa oder eine Massage sind Ihnen zu langweilig geworden? Dann probieren Sie doch etwas völlig Neues aus!

Wie wäre es mit einer Floating-Session? Sie können in einer Salzwasserlösung vor sich hin schweben und völlig abschalten. Oder Sie entscheiden sich für eine Klangmassage. Hier sollen durch spezielle Klänge Blockaden im Körper gelöst werden.

Wer es hingegen gerne einfach hält und in den eigenen vier Wänden entspannen möchte, kann sich selbst mit einem Wellnesskorb für ein heißes Bad etwas Gutes tun. Was dabei nicht fehlen darf?

Badebomben, Badesalz oder Badeschaum

Weiche Schwämmchen und vielleicht eine Bürste

Duftkerzen oder ein Aroma, das Ihre Sinne betört

Entspannte Wellnessmusik, etwa Naturgeräusche oder instrumentale Klänge

Kerzen für eine angenehme und geborgene Atmosphäre

Anschließend können Sie sich in einem kuscheligen Bademantel oder in Ihrer Loungewear entspannen.

4. Unterhaltsame Momente

Manchmal reicht schon ein guter Film, ein spannendes Buch oder ein unterhaltsamer Podcast, um den Alltag hinter sich zu lassen. Während der eine bei einem guten Buch mit einer heißen Tasse Tee am besten abschalten kann, ist es für den anderen eher ein Serienmarathon, der dabei hilft, den Kopf abzuschalten. Entscheiden Sie sich für Ihre Entspannungsmethode Ihrer Wahl, die Sie zugleich bestens unterhalten.

5. Ein Tag der Achtsamkeit

Der Alltag ist oft hektisch und stressig. Ein Tag der Achtsamkeit kann da Wunder bewirken. Wie wäre es mit Digital Detox? Lassen Sie das Handy, den Laptop und alle Unterhaltungsgeräte einfach aus. Unternehmen Sie stattdessen lieber einen Spaziergang im Wald. Beobachten Sie die Umgebung, lassen Sie sich vollständig auf Ihre Sinne ein und verweilen Sie einfach im Moment. Nehmen Sie sich Zeit, um den eigenen Gedanken und Gefühlen nachzugehen – das sollten Sie sich wert sein