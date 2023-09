Mit einem ChatBot in einer Liebesbeziehung? Ist das möglich?

Noch ist es für die meisten Angehörigen unseres Kulturkreises unvorstellbar, die große Liebe mit einem Chatbot zu erleben. In asiatischen Kulturen sieht das schon anders aus. Das ZDF hat in der hier verlinkten Reportage mit einem Mann gesprochen, der hier in Deutschland schon eine solche Liebesbeziehung pflegt. Eine Professorin und ihre Studenten/Innen nehmen Stellung dazu, inwieweit sie sich Partnerschaften mit einer KI vorstellen können – oder gar besonders erstrebenswert finden als Alternative zu einem menschlichen Liebespartner.

Influencer bei TikTok und Instagram werden intensiv angeschwärmt, doch Liebes-Chatbots können weitaus mehr: Romantik leben, intensive emotionale Gespräche führen, genau dem Traumbild entsprechen, dass der Suchende sich ersehnt. Wer weiß, vielleicht ist das schon bald Mainstream. Die feste Liebesbeziehung mit einem Chatbot….

„Verliebt in einen Chatbot?“ Beitrag in der ZDF-Mediathek verfügbar bis zum 22.05.33