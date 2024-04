Spielend leicht Musik generieren – kostenlos mit der KI-Plattform Udio

Ich bin beeindruckt. Selbst ich Laie, der lediglich Texte, Gespräche und Bilder mit Künstlicher Intelligenz generieren kann, kam sofort mit Udio zurecht. Das neue KI-Projekt Udio ermöglicht uns allen zurzeit noch gratis, unsere eigene Musik zu generieren – mit der Eingabe einfacher Prompts. Ob die Gratis-Nutzung auch noch nach der Beta-Versionszeit möglich ist, wage ich zu bezweifeln. Wer also KI-generierte, urheberrechtsfreie Musik generieren und abspeichern will für spätere Zeiten, sollte sich jetzt registrieren und die Chance nutzen, instrumentale Stücke oder Lieder von Udio komponieren zu lassen. Immerhin hat man als kostenloser Beta-Nutzer 800 Versuche frei pro Monat! Allerdings: Es ist nicht möglich, bekannte Stimmen zu verwenden. Hier geht es direkt zur Registrierung bei Udio

Was bedeutet KI-generierte Musik für die Zukunft?

KI-generierte Texte sind selbstverständlich geworden im Bildungs-, Berufs- und Privatleben. Wenn wir zum Beispiel im Internet Nachrichten lesen, gehen wir nicht mehr unbedingt davon aus, dass ein Mensch die Inhalte verfasst hat. In Bildungseinrichtungen wird es bereits zur Standardressource, professionell mit ChatGPT umgehen zu können.

In der Werbung sehen wir mehr und mehr Video-Clips, die ebenfalls mit KI generiert wurden. Synchronsprecher sollen bald überflüssig werden, da KI die Möglichkeit hat, die Original-Darsteller in der passenden Gefühlsfarbe in sämtlichen gewünschten Sprachen sprechen zu lassen – angepasst an die Mundbewegungen.

Nun also auch die Musik: Ob es uns Menschen gleichgültig ist, wenn jedes zweite Stück im Radio künstlich erzeugt wurde? Was wollen wir von Musik? Wenn es unmöglich wird, menschengemachte von KI-generierter Musik zu unterscheiden, hat das Konsequenzen für unser Innenleben?

Thomas Foster Musikproduktion vom 17.04.24: Mit UDIO kannst du gratis komplette Songs von der KI erzeugen lassen!