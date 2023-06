Optimismusverzerrung: 5 Tipps, um Realismus zulassen zu können

Verstärkt durch Social Media und kommerzielle Speaker leiden immer mehr Menschen unter der zwanghaften Idee, dass es ihnen gutgehen muss. Kommt es wirklich auf das Mindset an? Kann es nicht sein, dass übertriebener Optimismus sogar langfristig dazu führt, dass der Mensch unglücklicher wird? Optimismusverzerrung kann tatsächlich dazu führen, dass man leidet. Im Folgenden gebe ich fünf Tipps, wie wir eine positive Haltung gegenüber unserem Leben gewinnen können, ohne diese mit gigantischen Erwartungen an Reichtum, große Liebe und hohem gesellschaftlichen Status zu verknüpfen.

Definition von Mindset

Mindset wird am häufigsten mit „Mentalität“ ins Deutsche übersetzt. Noch treffender ist wohl die Übersetzung „Denkweise“. Laut Cambridge Dictionary beschreibt Mindset die festen Einstellungen, Denkweisen, Bewertungen, Glaubenssätze und Meinungen eines Menschen. Also all das, was uns so häufig Kummer bereitet, und all das, warum immer mehr Menschen therapeutische Hilfe suchen. .

Studie zur Optimismusverzerrung

Laut PM-Beitrag zur Optimismusverzerrung haben britische Forscher in einer Langzeitdaten-Studie mit 1.600 Probanden festgestellt, dass Realismus zufriedener macht als übertriebener Optimismus. Die Teilnehmer wurden gefragt, welche Erwartungshaltung sie in Bezug auf ihre finanzielle Zukunft im nächsten Jahr haben. Ein Jahr später wurden die Vermutungen überprüft. Die Teilnehmer, die ihre Zukunft zu pessimistisch eingeschätzt hatten, waren 20 Prozent unglücklicher als die Realisten. Diejenigen, die ihre finanzielle Zukunft zu positiv eingeschätzt hatten, waren zu 13,5 Prozent unglücklicher als die Realisten.

Wie kann man ein glücklicher Realist werden?

Im Folgenden fünf Tipps von mir, wie man das eigene Mindset so beeinflussen kann, dass es Fühlen, Denken, Sprechen und Handeln in eine harmonische Balance bringt. Denn ein glücklicher Realist wird man nur, wenn man sich weder als ausgeliefertes Opfer fühlt (anscheinend kann man sich als Pessimist nicht einmal richtig freuen, wenn die Zukunft schöner ist, als man erwartet hat!), noch als erfolgreicher Mindset-Umerzieher.

5 Tipps für den glücklichen Realisten

Du hast negative Gedanken? Lass die Gedanken zu und nimm sie an. Tröste sie, wie Du Dein Kind trösten würdest, wenn es wegen einer schlechten Zensur leidet oder wegen einer zerbrochenen Liebe. Hör Deinen negativen Gedanken zu und nimm die Traurigkeiten hinter dem grübelnden Pessimismus wahr. Am besten geht das, indem Du Deine negativen Gedanken aufschreibst. Allein durch diese schriftliche Fixierung können sie sich entspannen und wieder frei werden für all das Gute in der Welt. Akzeptanz ist die Grundlage für Auflösung. Du möchtest herauskommen aus Deinem unglücklichen Leben? Visualisiere Deine Wünsche in Bezug auf die Zukunft. Ob Reichtum, Traumpartner, das sorgenfreie Leben in der Sonne mit Haus am Strand, Luxusauto… Greife ruhig nach den Sternen und gönn Dir all das Unverschämte, was Du eigentlich gar nicht zu wünschen wagst. Visionboards sind tatsächlich befreiend. Auch Deine Träume und Wünsche sind wie kleine Kinder, die auf Deinem Schoß sitzen und sich angenommen wissen wollen. Höre ihnen zu, lobe ihre Bilder, ihre Fantasie und Kreativität. Drucke gemeinsam mit ihnen einen riesigen Scheck ans Universum aus und trage die Summe ein, die Dein inneres Kind haben will. Das befreit und lässt fliegen! Scheck ans Universum aus „The Secret„ Sorge gut für Deine kleine, innere Familie. Verwöhne Dich, als wärest Du es wert, verwöhnt zu werden 😉 Die meisten Menschen sind deshalb so unfähig, realistisch mit der Welt umzugehen, weil sie sich in ihrer ganzen Pracht und Einzigartigkeit nicht erkennen können. „Ich bin zu faul, zu dumm, zu dick, zu egoistisch, zu hässlich…“ Realisten kommen so gut klar, weil sie das Wetter da draußen einfach so annehmen können wie es ist. Um dahin zu kommen, dass auch Du das kannst, hilft es, Dich immer mal wieder ein bisschen zu verwöhnen. So als wärest Du ein Hundchen am Strand in Spanien – und würdest von Dir großem erwachsenen Beschützer adoptiert. Verwöhnen heißt nicht, ungesund zu essen, zu rauchen oder viel Alkohol zu trinken! Mach Dir eine Liste, womit Du Dich verwöhnen kannst, ohne Dir Schaden zuzufügen. Hauptsache, es macht Dich glücklich. Da fällt Dir sicher etwas ein, kluge/r Große/r Beschützer/In. Jeden Tag eine gute Tat: Jesus hat ja als Methode empfohlen, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Tatsächlich wirkt es Wunder, wenn man sich darin übt, Menschen segnend zu begegnen, wo auch immer man ist. Nachbarn, Fahrgäste in Öffentlichen Verkehrsmitteln, Kollegen,

Spaziergänger… Schon ein offenes Lächeln oder ein freundlichen „Hallo“ ist für den Anfang genug Pfadfindertat. Auf jeden Fall ist es hervorragend für den Selbstwert, wenn Menschen sich über Dich freuen. Und Selbstwert führt zu gelassenem Realismus. Weil sich der Realist tatkräftig und geborgen fühlt, kann er sich Realismus erlauben. Ganz profan – bewege Deinen Körper genügend. Unser Körper ist unsere Basis, unser Gefährt auf Erden. Neben einer gesunden Ernährung ist es von entscheidender Bedeutung, diesen Körper täglich genügend zu bewegen. Auch hier kann das Bild des geliebten Hundchens aus Spanien helfen. Hab Deinen Körper lieb und geh Gassi mit ihm. Ob Du Kraftsport machst, in einem Verein organisiert bist – oder ganz einfach jeden Tag Deine 10.000 Schritte tust. Der glückliche Realist hat einen glücklichen Körper. Und der braucht Auslauf und Herausforderungen…



Quelle PM-Wissen – 80 Prozent der Menschen sind „Optimismusverzerrer“