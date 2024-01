Social Media: Segen oder Fluch?

Social Media hat in den Medien wahrlich keinen guten Ruf: Desinformationen, Gewaltdarstellungen, persönliche Angriffe, psychische Folgeschäden, Einbußen kognitiver Leistungsfähigkeit, stumpfes Zeit-tot-schlagen als Ersatz für sinnvolle Beschäftigungen, Neid und Spaltung – es gibt viele Gründe, vor der Kommunikation im digitalen Raum zu warnen.

Geisttötendes Zeittotschlagen

Das alles sehe ich auch. In meinem beruflichen Umfeld ist es vor allem das Phänomen des geisttötenden Zeittotschlagens, das ich beobachte. Kinder gehen zur Schule, machen danach noch mehr oder weniger ihre Hausaufgaben – ab da sitzen sie in ihren Zimmern und lassen sich mit Entertainment (vor allem TikTok) berieseln – oder interagieren in Chats, um soziale Kontakte zu pflegen. Oder es wird gespielt – am Handy oder Desktop. Ist zwar kein Social Media (wenn es keine Community-Chats gibt), aber trotzdem sehr wesensähnlich: Der Körper bleibt daheim, über Spiele, Entertainment und Chats erzeugt man ein künstliches Freizeitleben, dem die sinnliche Erfahrung fehlt.

Nur noch mit Kopf und Tastatur…

Wir spielen nicht draußen Fußball – wir spielen allein mit unserem Verstand, unseren Sehnsüchten, unseren Wertevorstellungen, unserem Charakter, unseren Fingern auf der Tastatur.

Wir empfangen unsere Emotionen nicht durch wuchtige Sinneserfahrungen, wir empfangen unsere Emotionen subtil, ungreifbar, auf feinstoffliche Art. Das Körperliche bleibt draußen. Augen, Finger und häufig auch die Ohren sind aktiv, begegnen sich überall auf diesem Planeten und durchziehen das All mit ihren geistigen Verbindungen, wie es Pilze tun.

Pilzkulturen als Sinnbild?

Vielleicht hilft es uns wirklich, Pilze als Sinnbild dieser geistigen Revolution zu nehmen. Pilzsporen finden wir überall, so wie menschliche Gedanken und geistige Begegnungen überall Spuren hinterlassen. Sogar im All und auf Raumstationen gibt es Pilze!

Social Media ist ein unkontrollierbares Geflecht an Wertvorstellungen, Sehnsüchten, Ängsten, Hass und Liebe. Jeder Mensch sucht sich in den unzähligen digitalen Begegnungsräumen sein eigenes „Volk“, vielleicht sogar seine eigene Glaubensgemeinschaft.

Ist Social Media Gehirnwäsche von rechts?

In den Medien wird fast ausschließlich auf Desinformationsverbreitung, Hassrede und Gehirnwäsche von rechts hingewiesen, doch das ist falsch. Social Media ist ein Pilzgeflecht aus unzähligen kleinen und großen Völkern. Social Media ist ein Fantasy-Kosmos, der die Alten erschreckt und zur Heimat unserer Kinder geworden ist.

Social Media als Brücke zum Fantasy-Kosmos

Es gibt Gute und Böse, wie bei Harry Potter. Es gibt Fühlende, Intellektuelle, Kreative, Traurige, es gibt Forschende, Erfolgsstrebende, Gläubige und Künstler.

Social Media ist viel mehr geworden als ich mir vor fünfzehn Jahren ausmalen konnte. Damals habe ich ein e-book geschrieben „Warum Social Media“, und ich träumte von einem digitalen Planeten, auf dem jeder Mensch seine Selbstwirksamkeit ausleben kann. Ein Planet, auf dem wir alle unseren Beruf finden können, ohne „von oben“ daran gehindert zu werden.

Jeder Mensch hatte eine Stimme bekommen. Es war möglich, über soziale Netzwerke ein Imperium aufzubauen. Schneiderinnen wurden erfolgreiche Hochzeitskleid-Modeschöpfer, kleine Winzer steigerten ihren Absatz um das Zigfache über YouTube, Facebook, Instagram. Idealisten begeisterten mit ihrem Kampf gegen die Vernichtung von Geflüchteten, sexuellen Missbrauch, Armut und dem Leid der Ausgestoßenen.

Heute – keine zwanzig Jahre später – hat sich der digitale Begegnungsraum in unzählige Nischen aufgesplittet. Die Großen dominieren die Bühne, und dort findet man in den Kommentaren auch die Trolls und Hater, die falschen Propheten und maschinell erzeugten Provokateure. Meist werden Hass-Kommentare direkt gelöscht – doch es ist schon gruselig, durch die Kommentarspalten politischer Medienkanäle zu scrollen.

Ein Beispiel: Tagesschau vom 26.01.24 mit vielen gruseligen Kommentaren

Und doch gibt es fantastische Gruppen und Kanäle, die für ihre Community ein wahrer Segen sind. Chronisch Erkrankte schließen sich zusammen, Künstler, Friedensbewegte (wie ich), politische, psychologisch Forschende und spirituell Suchende. Es bilden sich Ökotope, die Erstaunliches zuwege bringen. Es werden Gemeinschaften gegründet, Selbstversorger-Dörfer, Tiny House Projekte. Familien imitieren Mehrgenerationen-Siedlungen, alternative Kinderbetreuungen, kreative Bildungsalternativen. Was für eine Zeit!

Keine Angst zu googlen!

Meine Students haben in der Regel Hemmungen, frei zu googlen. Angst vor Todeswarnungen, wenn sie ihre Krankheiten googlen, Angst vor Propaganda und Abstempelung, wenn sie Kanäle abseits des Mainstreams konsumieren. Ich versuche, sie in ihrem Mut zu stärken, auf die Suche zu gehen nach den Communitys, die zu ihnen passen.

Da ich viel mit seelisch Erkrankten arbeite, gebe ich immer wieder den Rat, bei YouTube nach denen zu fahnden, die einleuchtende Heilungswege aufzeichnen und Begründungen liefern, die für den Erkrankten stärkend sind.

Mir ist egal, ob es ein Schamane, ein Psychiater oder ein Pfarrer ist, der wie ein Schlüssel passt. Unbekannte Heiler haben den Vorteil, dass man persönlich mit ihnen in Kontakt treten kann – große Heiler haben den Vorteil, dass sie allein durch ihre Prominenz dem Suchenden Vertrauen einflößen können.

Segen und Fluch

Die Kunst ist, dem eigenen Instinkt zu trauen. So wie wir in persönlichen Beziehungen erspüren, wer uns guttut und wer uns schwächt, ist das auch in digitalen Geisteswelten möglich. Man kann verblöden durch Social Media – man kann aber auch diese Sporen-Welt nutzen, um sich weiterzuentwickeln und Wissen zu tanken.

Social Media geht nicht mehr weg. Und die Absicht der Politik, über Zensur und Kontrolle die Widerständler, Oppositionen und Protestler zu eliminieren, gelingt wahrscheinlich nicht einmal in China.

Solange es das Internet gibt, so lange finden die unzähligen kleinen Kommunikations-Nischen Wege, diese zu nutzen und weiterzugeben.

Ich bin sehr zufrieden mit dieser Zeit, die nun auch auf geistiger Ebene ein Riesenkaufhaus ist, das eine Flut von Werte-Räumen bietet – und das häufig kostenfrei. Traut Euch zu googlen, das ist alles, was zu tun ist. Ob YouTube, Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok oder Telegram. Überall warten Menschen, die zu Euch passen. Ob mit Eurem Hobby, mit Eurem Leid oder Eurer Vision – traut Euch! Das ist jetzt unsere Welt: Global, komplex und in ihren Nischen doch so klein. Passen muss es. Das ist das ganze Geheimnis.