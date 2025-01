Video: Humanoide Roboter und die spektakulärsten KI-Entwicklungen Anfang 2025

Das auf biomimetische Robotik spezialisierte polnische Start-up Clone robotics hat einen humanoiden Roboter entwickelt, der wohl als synthetischer Mensch mit künstlichem Knochen-, Muskel-, Gefäß-, Organ- und Nervensystem bezeichnet werden kann, mit einer lebensechten Bewegungsfähigkeit dank wasserbetriebenen Muskeln. Der Name des Exemplars (siehe unten im zehnminütigen Video) ist Clone Alpha.

Auch wenn der humanoide Roboter Clone alpha, der vom Unternehmen Clone Robotics entwickelt wurde und menschliche Anatomie und Bewegung künstlich nachbildet, sich noch nicht in der Praxis bewährt hat, ist zu erwarten, dass die Forschung im Bereich der humanoiden Roboter im Jahr 2025 weiter rasante Fortschritte machen wird.

Während die „körperlose“ KI es so langsam im Bereich eigener Intelligenz mit dem Menschen aufnehmen kann, blieb bisher der fantastische biologische Körper des Menschen unnachahmbar. Nun scheint so langsam auch diese Hürde durchbrochen werden zu können. Was sich durch diese Entwicklung an neuen Möglichkeiten ergibt (nicht nur als Haushaltshilfe und Liebespartner), bleibt abzuwarten. Vielleicht können später humanoide Roboter miteinander Krieg führen – doch wenn schon, dann bitte auf einem fernen Planeten und nicht bei uns auf der Erde…