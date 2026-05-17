WhatsApp – wie verbreitet ist der Messenger in der Welt? Liegt Deutschland an der Spitze?

Nur wenige Menschen sind sich darüber bewusst, wie verbreitet der Messenger-Dienst WhatsApp (von Meta/ Zuckerberg) weltweit ist – mit Ausnahme Chinas, das sich komplett unabhängig gemacht hat von US-gesteuerten Internet-Plattformen. China nutzt als Alternative die eigene „Super-App“ WeChat. WeChat nutzten im Jahr 2024 monatlich 1,3 Milliarden aktive Nutzer, davon 100 Millionen aus asiatischen Ländern außerhalb von China. Südkorea, Japan und Vietnam nutzen eigene lokale Apps, Russland nutzt Telegram.

In den USA wird bevorzugt der Facebook Messenger verwendet – und weniger WhatsApp. Die Bürger aller anderen Länder der Welt vertrauen ihre digitale, private Netzwerk-Kommunikation in erster Linie dem Messenger-Dienst WhatsApp an. Welche Risiken und Konsequenzen sind damit verbunden?

Weltweite Kommunikationsnetzwerke in Händen von Meta

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China begann 2010, sich von der digitalen Infrastruktur der Vereinigten Staaten unabhängig zu machen. 2023 war auch der letzte Schritt (Unabhängigkeit von Microsoft durch staatliche Programme) vollzogen, auch wenn noch relativ viele Windows-Raubkopien im Umlauf sind. Vereinzelt arbeiten einige asiatische Länder unter anderem auch mit Chinas digitaler Kommunikationsstruktur – doch natürlich ist diese staatlich kontrolliert und im Notfall eingriffsfähig.

Ansonsten gibt es – abgesehen von Nordkorea, wo nur eine kleine Elite das www-Internet nutzen kann – wohl keine Nation oder Region auf der Welt, die eine digitale Infrastruktur ohne US-Einfluss unterhält. Edward Snowden hat zwar im Jahr 2013 durch seine Whistleblower-Aktion viel Verborgenes an US-Informationsspionage und Eingriffspolitik öffentlich gemacht, doch geändert hat sich nichts – wirklich auszubrechen, ist praktisch unmöglich.

Was passiert, wenn der Meta-Messenger WhatsApp installiert ist?

Meta hat Zugriff auf die verzweigten Kommunikationsnetzwerke der Menschen, wenn Instagram, Facebook und/oder WhatsApp genutzt werden. Bei privaten Kommunikationen sind diese Kontakt-Zusammenhänge in der Regel interessanter als der Inhalt der Gespräche. Dieser Zugriff auf Beziehungsnetzwerke, Standortdaten und Bewegungsmuster in Echtzeit ist für Geheimdienste auch in konfliktfreien Zeiten sehr interessant.

Reicht es aus, auf andere Messenger wie Signal, Threema oder Telegram umzusteigen? Falls man wirklich seine Daten schützen will, reichen solche Maßnahmen wahrscheinlich nicht weit. Edward Snowden veröffentlicht, wie man sich vor Überwachung schützt – Focus – Kamera und Mikro ablöten: Mit diesen Snowden-Tipps wird Ihr Handy abhörsicher

Hier ein Überblick darüber, wie weitverbreitet WhatsApp weltweit ist

Perplexity Recherche (Quellenangaben am Ende des Beitrags)

WhatsApp ist in über 100 Ländern der beliebteste Messenger, besonders in Schwellenländern und Teilen Europas. Die höchsten absoluten Nutzerzahlen gibt es in Indien, Brasilien und Indonesien.

Top-Länder nach Nutzerzahlen

Die Länder mit den höchsten WhatsApp-Nutzerzahlen (Stand 2024, Millionen).

Indien (854)

Brasilien (148)

Indonesien (112)

USA (98)

Philippinen (88)

Mexiko (77)

Russland (67)

Türkei (60)

Ägypten (56)

Pakistan (52)

Top-Länder nach Verbreitungsgrad

Länder mit hoher Penetration (über 90% der Messenger-Nutzer).

Brasilien (98,9%)

Indien (97,1%)

Italien

Argentinien

Deutschland (95,5%)

Österreich

Spanien

Schweiz

Regionale Verbreitung

WhatsApp dominiert in 109 von 187 Ländern, vor allem Südamerika, Asien, Afrika sowie Deutschland, Italien und Spanien.

Quellen:

Chatarmin vom 8. Mai 2026: Statistiken zu WhatsApp: Nutzerzahlen und Trends 2026

Weltbevölkerungsüberblick 2026: WhatsApp-Nutzer nach Ländern 2026