Was sind eigentlich Cyborg-Insekten? Cyborg-Insekten sind lebende Insekten, die durch bioelektrische neuronale Schnittstellen gesteuert werden. Sie können koordiniert in Schwärmen eingesetzt werden. Das deutsche Unternehmen „Swarm Biotactics“ produziert diese Mischwesen, die kleine Elektrochip-Rucksäcke auf dem Rücken tragen. Sie werden laut CEO Stefan Wilheilm an zahlende Nato-Kunden – und seit Februar 2026 auch an die Bundeswehr ausgeliefert. (Focus vom 27.02.2026)

Elektro-sensorische Kakerlaken

Die Cyborg-Insekten sollen für Spionagezwecke eingesetzt werden. Da die kleinen Tiere, die mit Mini-Kameras und Mikrofonen bestückt sind, sich durch Ritzen und andere winzige Öffnungen in Gebäuden zwängen können, sind sie alternativen Technologien in gewissen Lagen deutlich überlegen. Der CEO von „Swarm“ definiert es so: „Wir bauen keine bessere Drohne. Wir entwickeln ein anderes Skalierungsgesetz für physische Intelligenz – eines, bei dem sich die Leistungsfähigkeit durch Biologie und nicht durch technische Komplexität erhöht „

Das FESTOS-Projekt der EU

Wenn Kriminelle und Terroristen Cyber-Technologien produzieren können, welche Gefahren wären damit verbunden? Das FESTOS-Projekt (EU-Sicherheitsforschung) hat sich schon im Jahr 2012 Gedanken darüber gemacht, wie zukünftige Technologien eine Gefahr darstellen könnten, wenn diese in die falschen Hände fallen. Ich habe Perplexity gebeten, den ausführlichen Bericht über das Missbrauchspotential von Cyborg-Insekten zusammenzufassen.



Perplexity Recherche-Zusammenfassung: Cyber-Insekten (Cyborg-Insekten)

FESTOS-Projekt (EU 2010–2012)

Die dunkle Seite neuer Technologien – Projektbericht FESTOS

1. Was sind Cyber-Insekten?

Cyber-Insekten sind biohybride Mikroroboter/Schwärme, die lebende Insekteninstinkte mit Robotik kombinieren. „Synsects“ (synthetische Insekten) dienen als Beispiel: Solarbetriebene, GPS-navigierte Bienenersatz-Systeme der 3. Generation – kleiner, schneller, schwarmfähig und miteinander kommunizierend. Technik umfasst Sensoren (Audio, Video, Chemikalien), drahtlose Steuerung und Skalierbarkeit (Hunderte bis Tausende Einheiten). Bewertung: Hohes Missbrauchspotenzial (10.26 von Einfachheit × Schwere; Platz 7/35 Techs); als „Wild Card“ eingestuft (unwahrscheinlich, aber katastrophal).

2. Militärische Einsätze (aktuell & Szenario)

Friedens-/Katastrophenschutz: Aufklärung in Schutt, Tunneln oder Gefahrenzonen (CO₂-, Temperatur-, Audio-Sensoren); Tests bei Bundeswehr/NATO (z. B. SWARM Biotactics).

Krieg: Verdeckte Spionage (Basisinfiltration); Schwärme als „Baldachin des Todes“-Alternative zu Drohnen – unsichtbar und robust.

FESTOS-Perspektive: Ursprünglich zivil (Bienen-Ersatz nach Kollaps); militärischer Missbrauch durch Hacking möglich.

3. Missbrauch durch Kriminelle/Terroristen (Produktion & Möglichkeiten)

Produktion ist machbar: Low-Tech-Basis (Kakerlaken + Chips); Hacking vorhandener Systeme einfacher als Neubau. Sinkende Preise und hohe Verbreitung erhöhen Risiko.

Panik erzeugen:

Massenangriffe mit Stichen (wie Moskitos); viraler News-Hype („Cyberbienen tragen Krankheiten?“).

Massenangriffe mit Stichen (wie Moskitos); viraler News-Hype („Cyberbienen tragen Krankheiten?“). No-Go-Zonen (bis km²); Flug-/Event-Verbote; Trampelunfälle durch Massenflucht.

Erpressen:

Drohungen („Zahlt oder Schwärme attackieren Städte/Stromnetze“); gezielte VIP-Infiltrierung (DNA-Spur).

Drohungen („Zahlt oder Schwärme attackieren Städte/Stromnetze“); gezielte VIP-Infiltrierung (DNA-Spur). Wirtschaftsschaden: Landwirtschaft lahmlegen, Investitionen stoppen.

Töten:

Gift-/Sporen-Verteilung (Ernten/Panik); indirekt durch Chaos (Hungersnot, Infrastruktur-Kollaps). Kaskaden: Tote via Panik/Flucht; U-Bahnen abgedichtet, Cafés geschlossen.

Szenario-Auswirkungen

People/Society (direkt): Stiche/Verletzungen bei Menschen/Tieren (z. B. Kind auf Bauernhof).

People/Society (indirekt): Massenpanik, Isolation („Bleibt drinnen!“).

People/Society (Kaskaden): Flüchtlingsströme, psychosoziale Belastung.

Infrastructure (direkt): Events/Flüge gestoppt.

Infrastructure (indirekt): U-Bahn-Eingänge abgedichtet, Straßen leer.

Infrastructure (Kaskaden): Signalblocker der Armee, Verkehrschaos.

Economy (direkt): Landwirtschaft paralysiert („Synsects“ zerstören Felder).

Economy (indirekt): Cafés/Outdoor-Wirtschaft geschlossen.

Economy (Kaskaden): Investitionsrückgang, Hungersnot-Warnungen.

Environment (direkt): Vögel fliehen vor Schwärmen.

Environment (indirekt): Regionale Unterschiede (feuchte Zonen sicherer).

Environment (Kaskaden): Öko-Imbalance durch „Bienen-Ersatz“.

Political (direkt): Razzien gegen „Assassins“-Bioterror-Gruppe.

Political (indirekt): Agrarminister warnt öffentlich.

Political (Kaskaden): Neue Sicherheitsgesetze, Tech-Regulierung.



„Cyber-Insekten-Forscher warnen vor Missbrauch – doch Publikationskontrolle bleibt bestehen.“

EU warnte 2012 vor Schwarm-Terror – heute real bei Bundeswehr. Die bestehende Publikationskontrolle ist umstritten (56% Forscher sind dagegen).