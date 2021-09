Angebot: Karrierecoaching, Social Media Coaching, Coaching für digitales marketing

Eva Ihnenfeldt, Coach für Marketing und Karriere: Nicht nur Unternehmen, auch Einzelpersonen stehen vor großen Herausforderungen durch den digitalen Wandel. Wir können drei unterschiedliche Zielgruppen identifizieren, die sich weiterentwickeln wollen und müssen im Bereich des beruflichen und geschäftlichen Erfolges. Zum Einen sehen wir die Gruppe der Fach- und Führungskräfte, die sich beruflich verändern wollen und nach Wegen fahnden, sich erfolgreich neu zu positionieren: Karrierecoaching. Zum Zweiten geht es um das erfolgreiche Eigenmarketing für Selbstständige, Freiberufler und Einzelunternehmen. Und zum Dritten ist ein Marketing-Coaching unabdingbar für Unternehmen und Organisationen, die durch den digitalen Wandel vor neuen Herausforderungen im Marketing stehen. Hierbei geht es auch um die Frage, wie man passende Dienstleister für das Online-Marketing bzw. Social-Media-Marketing findet, wie man ein effizientes Zeitmanagement aufbaut und mit welchen Tools und Medien zielführend gearbeitet und kommuniziert werden kann.

Meine Qualifikation

Ich bin seit mehr als fünfzehn Jahren im digitalen Marketing tätig. Waren es zunächst in erster Linie die Unternehmens-Webpräsenz und der klassische Mail-Newsletter, die für Marketing und Vertrieb genutzt wurden, kamen im Laufe der Jahre immer weitere Tools hinzu. Als Gründungsberaterin, Coach, Gründerin einer Akademie für die Ausbildung digitaler Marketing-Experten und als Dozentin für Social Media Marketing habe ich umfassende Erfahrungen sammeln können und mich permanent weiterentwickelt. Im Laufe der Jahre konnte ich ein Netzwerk von Experten und Agenturen aufbauen, so dass ich auch bei der Empfehlung von Dienstleistern zur Seite stehen kann.

In den letzten Jahren kam das Karrierecoaching für Fach- und Führungskräfte hinzu. Ich konnte viele gut ausgebildete und engagierte Menschen begleiten, die sich beruflich verändern wollen (oder müssen) und die meine Unterstützung als Coach in Anspruch genommen haben, um sich neu zu positionieren und Strategien zu entwickeln, erfolgreich ihre beruflichen Ziele umzusetzen. Gerade beim Karrierecoaching rückt Social Media immer weiter in den Fokus. In welchen sozialen Netzwerken kann ich mich sichtbar machen, kann meine Kompetenzen und Fähigkeiten belegen und die richtigen Kontakte aufbauen, um den nächsten Karriereschritt erfolgreich umzusetzen?

Selbstfindung, Selbstpositionierung und digitales Eigenmarketing sind sowohl für abhängig Beschäftigte als auch für Selbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen Voraussetzung für den Erfolg – was auch immer die Ziele sind.

Unternehmen sind im Dschungel der Anbieter, Tools und Medien überfordert, die richtigen Marketing-Entscheidungen zu treffen. Unzählige Fragen wollen beantwortet sein, bevor man sich festlegt auf Agenturen, Mitarbeitereinstellungen, Aufgabenverteilung und kluge Personalführung im Bereich Social Media. In unserer digitalisierten, komplexen Welt sind Handlungsautonomie, agiles Marketing und Echtzeit-Kenntnisse zu Markt und Wettbewerb unverzichtbar. Als Coach stehe ich gern zur Seite, um diesen Dschungel zu strukturieren, passgenaue Lösungswege zu identifizieren und eine effiziente Umsetzung zu begleiten.

Mein Angebot

Coaching ist nicht Consulting. Im Coachingprozess ist es meine Aufgabe, durch gutes Zuhören, Verstehen und Protokollieren die entscheidenden Lösungsansätze herauszuhören, durch gezieltes Nachfragen zu strukturieren und dabei zu unterstützen, umsetzbare Lösungen festzulegen. Dabei ist mir wichtig, dass wir keine langfristigen Verträge abschließen, sondern agil und aus dem intrinsischen Antrieb heraus die weitere Zusammenarbeit von Termin zu Termin verabreden.

Das Coaching erfolgt telefonisch, da ich festgestellt habe, dass ein Telefonat der Online-Video-Konferenz überlegen ist. Beide Partner bleiben während des Coachings in ihrer vertrauten Umgebung, können während des Prozesses mitschreiben, im Web recherchieren, sich rasch und unkompliziert Dokumente und Links hin- und herschicken. Die Coaching-Zeit wird effektiv genutzt, Ablenkungen wie bei Video-Konferenzen entfallen.

Honorar/ Preise

Für abhängig Beschäftigte und Menschen im beruflichen Wandel beträgt mein Honorar 60 Euro zzgl. USt. pro 45-Minuten-Einheit. Für Selbstständige und Unternehmen berechne ich 80 Euro pro 45-Minuten-Einheit. Vor der Entscheidung ist ein telefonisches kostenloses Erstgespräch selbstverständlich.

Kontaktdaten

Eva Ihnenfeldt

Coach für digitales Marketing und Karriere

Mobil: 017680528749

E-Mail: 017680528749

Impressum