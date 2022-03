Content Marketing: Kostenloses Analyse-Tool mit Google

Es ist unglaublich, dass es immer noch viele Website-Betreiber gibt, die komplett auf ein Analyse verzichten – und das, obwohl Google sehr gute Analysetools kostenlos zur Verfügung stellt! Wer bitte will denn nicht wissen, wie viele Besucher im Monat auf die Website kommen? Wer will nicht wissen, was die Besucher gesucht haben und welche Inhalte am Besten ranken? Normalerweise steht das Impressum ganz vorn (für Telefonnummer und Adresse), doch mit Content-Marketing und sozialen Medien kann man wirklich Erfolge verbuchen…

Google Search Console Insights

Im Juni 2021 wurde von Google in Deutschland die Search Console Insights gestartet. Hier werden Daten von Google Analytics und der Search Console zusammengeführt. Folgende Antworten erhält man auf sehr leichte Art und Weise – auch für Laien verständlich:

– Welches sind die leistungsstärksten Seiten

– Wie kommen Besucher zu unserer Website/ zu den Unterseiten

– Wonach haben die Besucher zuvor gesucht (Google-Keywords)

– Von welchen anderen Websites sind die Besucher auf unsere Seite verwiesen(verlinkt) worden?

Der Nutzen

Man erhält zusätzliche Informationen zu den Daten und Tipps für neuen Content. Man erhält eine Liste der beliebtesten Inhalte. Sehr interessant sind die Zugriffquellen, von denen die Besucher gekommen sind. Mit dem Überblick, welche Keywords gegooglet wurden, hat man Inspirationen für neue Content-Ideen. Es kann sein, dass man positive Überraschungen erlebt, weil andere Websites (zum Beispiel Blogger) auf den Content verwiesen hat. Man erfährt, ob es sich eigentlich lohnt, die Content-Links in sozialen Medien zu posten? Denn man sieht, wie viele Besucher über welche sozialen Medien auf die Seite gekommen sind.

Übersicht zu den einzelnen Seiten der Website

– Seitenaufrufe

– Entwicklung

– Aufenthaltsdauer

– Zugriffsquellen

Fazit zur Google Search Console Insights

Die Google Search Console ist kostenlos. Die Insights haben einen hohen Nutzen für alle, die ihr Content-Marketing bewerten wollen.

Schöne, verständliche Video-Anleitung von Evergreen Media zur Google Search Console Insights