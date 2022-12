Die 3 besten Marketing-Tipps für Immobilienmakler

Für Immobilienmakler kommt es in besonders hohem Maße auf positive Rückmeldungen und Weiterempfehlungen an, um einen Wettbewerbsvorteil aufzubauen und die eigene Marke zu stärken.

In diesem Zusammenhang ist es zum Beispiel möglich, die Vermarktung von Immobilien mit einer einzigartigen Erlebbarkeit zu kombinieren. Werden die angebotenen Immobilienprojekte bestmöglich präsentiert, verfügt der Makler bereits über nicht zu vernachlässigende Vorteile. Im Fokus stehen im Immobilienbereich zwar immer die harten Fakten, wie etwa die Lage, die Größe, der Preis und die Ausstattung, allerdings spielt für die meisten Immobilienkäufer auch das eigene Bauchgefühl eine bedeutende Rolle.

Welche Tipps Immobilienmakler in diesem Zusammenhang bei ihrem Marketing beachten sollten, um die Generierung von Immobilien Leads erfolgreich zu unterstützen, erklärt der folgende Beitrag.

Die Emotionen ansprechen

Um Interessenten von einem Objekt zu überzeugen, ist vor allem die Besichtigung von Bedeutung. Makler setzen aus diesem Grund heute verstärkt auf eine externe Unterstützung, wenn es darum geht, vormals leere Räume in ein gemütliches Zuhause zu verwandeln – dies wird auch als Homestaging bezeichnet.

Die Homestager statten das angebotene Objekt mit Möbeln und Dekorationselementen aus, daneben werden ebenfalls kleine Schönheitsreparaturen erledigt. Durch die Einrichtung zeigt sich die Immobilie für die Interessanten so gleich wesentlich erlebbarer. Ihnen wird es leichter gemacht, sind die Immobilie als ihr eigenes Zuhause vorzustellen, wodurch ihre Emotionen stark involviert werden.

Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, stets auf schlichte Einrichtungsgegenstände und Dekorationsartikel zurückzugreifen, damit die eigentliche Immobilie durch diese nicht in den Hintergrund tritt und möglichst alle Geschmäcker und Persönlichkeiten durch die Einrichtung angesprochen werden.

Alleinstellungsmerkmal etablieren

Generieren lässt sich die wichtige Erlebbarkeit darüber hinaus jedoch auch durch die Umsetzung von neuen und innovativen Ideen. Ein Immobilienunternehmen aus den Niederlanden hat so beispielsweise eine Achterbahn aus Holz errichtet, welche durch ein Einfamilienhaus führte. Diese Achterbahn diente den Interessenten für ihre Besichtigung als außergewöhnliches Gefährt. Nicht nur der Zulauf an Interessenten für das Objekt fiel durch diese originelle Maßnahme wesentlich höher aus, sondern auch die Bekanntheit des Immobilienunternehmens wuchs durch sie immens.

Selbstverständlich müssen nicht alle Immobilienmakler auf derart außergewöhnliche Ideen zurückgreifen, allerdings bleibt die Erkenntnis, dass individuelle und originelle Ideen mit einem großen Wettbewerbsvorteil einhergehen. Sie sorgen dafür, dass die eigene Marke den Kunden und Interessenten lange positiv im Gedächtnis bleibt und eine erlebbare Erfahrung geschaffen wird.

Digitale Alternativen bieten

Oft lässt sich aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen keine persönliche Besichtigung des angebotenen Objekts durchführen. Eine erlebbare Gestaltung der Immobilienvermarktung zeigt sich dann selbstverständlich als besonders herausfordernd.

In den Fokus sind in diesem Zusammenhang allerdings digitale Alternativen zu rücken, um den Verkaufs- beziehungsweise Kaufprozess dennoch erfolgreich zu gestalten. Zu nennen sind dafür beispielsweise 360-Grad-Videos, virtuelle Rundgänge oder 3D-Visualisierungen.

Indem den Interessenten die Möglichkeit geboten wird, sich durch das Objekt in digitaler Form zu bewegen, erlaubt ihnen das einen umfassenden Einblick in ihr potentielles neues Eigenheim. Wichtig ist dabei selbstverständlich, dass die entsprechenden Videos und Fotos in jedem Fall professionell angefertigt werden.

Zusätzlich sind auch Aufnahmen der direkten Umgebung der Immobilie sowie Drohnenbilder zu empfehlen. Dadurch erscheinen Immobilien für die Interessenten gleich noch wesentlich attraktiver und vorstellbarer.