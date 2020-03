Emotionen: Der Mensch kennt nur 6 Gefühle – Neugier, Ekel, Freude, Angst, Ärger, Trauer

Psychologen kennen nur sechs Grund-Emotionen beim Menschen: Neugier, Ekel, Freude, Angst, Ärger, Trauer. Dabei fällt auf, dass die negativen Gefühle sehr dominant sind – wenn man Neugier herausnimmt, bleibt eigentlich nur die Freude als wirklich positive Emotion.

Beim viralen Marketing versuchen Werbeexperten, die Menschen emotional zu erreichen – denn nur dann haben die Botschaften eine Chance, weitergetragen zu werden. Und wenn man seinen Newsstream bei Facebook durchstöbert trifft man auf unzählige Sprüche und (Katzen-) Fotos, die emotional berühren – meistens wird ein Kommentar zur Minderwertigkeit der Mitmenschen abgegeben 😉

Auch in persönlichen Gesprächen geht es meistens darum, andere Menschen zu kritisieren, sich über sie zu empören und sich Strategien zu überlegen, wie man sich gegen Mitmenschen zur Wehr setzen will.

Da wir im jetzigen Deutschland wenig konkreten Bedrohungen ausgesetzt sind, ernähren sich unsere Emotionen von

Prominentenklatsch, Politikerbeschimpfungen, Klimakatastrophen und Empörungen in Familie, Nachbarschaft, Beruf und gegenüber Minderheiten, die in irgendeiner Weise vom Status unter uns selbst angesiedelt sind.

In allen Kulturen sind die sechs Grund-Emotionen bekannt. Manche Forscher nehmen noch Schuld, Scham, Interesse und Verachtung hinzu, und Reisende kennen das Phänomen, dass Menschen in tatsächlich bedrohlicher Umgebung mehr zur Fröhlichkeit neigen als Menschen, die in Sicherheit und Wohlstand leben.

Doch warum ist das so? Warum ist der in Sicherheit lebende Mensch nicht lieber fröhlich, angenehm überrascht, wohlig geborgen und voller Vertrauen? Warum hat er den Drang, sein äußeres Wohlergehen mit negativen Gefühlen künstlich „auszugleichen“?

Man weiß es nicht so genau. Psychologen wissen nur, dass positive Gefühle in Echtzeit angenehm sind, während negative Gefühle Warnsignale an den Verstand aussenden, damit dieser Schutz-, Angriffs- und Fluchtstrategien daraus bastelt.

Ich vermute dass in wirklich feindseliger Umgebung Freude gebraucht wird, um die real existierende Angst, Bedrohung, Trauer und Schmerz ertragen zu können – Freude erleichtert und befreit. In sicherer Umgebung versucht der Mensch hingegen, sich auf kommendes Unheil vorzubereiten, indem er mit seiner Empörung, seinem Ärger, seinem Ekel und seinem Mitleid übt.

Für Marketingexperten in Wohlstandsgesellschaften ist das eine schwierige Gradwanderung. Zwar kann man viel leichter viel mehr Klicks erreichen, wenn man auf Empörung und Ärger zielt mit seinem „Storytelling“ als auf Freude – doch sehr schnell wird die Botschaft zum Bumerang und die Emotionen wenden sich gegen den Sender.

Darum versuchen Werbeagenturen weiterhin, die Menschen vor allem zum Lachen und Staunen zu bringen. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen zumindest mal erkennen, aus welchen Motiven sie so gern ihre negativen Emotionen füttern – vielleicht wäre das der erste Schritt zur Besserung…

Quelle: Die Welt