Mit KI als Solopreneur in die Selbstständigkeit starten – 3 Beispiele

Die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenzahl von über 3 Millionen zeigt wachsende Unsicherheit. Künstliche Intelligenz ermöglicht es, ohne Startkapital Dienstleistungen anzubieten. Die hier im Folgenden vorgestellten Modelle nutzen kostenlose Tools und Plattformen. Ausgangssituation: KI reduziert zurzeit die Einstiegshürden für Solopreneure. Kostenlose Versionen von ChatGPT, Midjourney und Canva AI reichen aus für professionelle Ergebnisse. Plattformen wie Fiverr oder LinkedIn dienen der Kundenakquise und dem Kundenkontakt. Monatliche Einnahmen von 1.000 bis 3.000 Euro sind realistisch möglich – schon nach 4–6 Wochen.​

Beispiel 1: KI-Content-Erstellung

Generierung von Texten, Posts und kurzen Videos für Unternehmen.

Tools: ChatGPT für Texte, CapCut für Videos (beide kostenlos).

Vorgehen: Nische definieren (z. B. E-Commerce), Muster erstellen, auf Freelance-Plattformen anbieten (50–100 Euro pro Auftrag).

Potenzial: 10 Aufträge pro Monat ergeben 1.000–2.000 Euro.​

Beispiel 2: KI-Chatbots für Kundenservice

Erstellung einfacher Chatbots für Terminbuchung oder FAQs.

Tools: Voiceflow oder ManyChat (kostenlose Version).

Vorgehen: Vorlage anpassen (15 Minuten), lokale Unternehmen ansprechen, Setup/ Aufbau möglich für 100 Euro plus 30 Euro monatlicher Wartung.

Potenzial: 15 Kunden generieren 1.000 Euro passives Einkommen.​

Beispiel 3: KI-Grafikdesign

Produktion von Logos, Bannern und Social-Media-Grafiken.

Tools: Midjourney über Discord (Testphase kostenlos).

Vorgehen: Portfolio mit 10 Beispielen aufbauen, in Kleinanzeigen oder Facebook-Gruppen anbieten (80 Euro pro Paket).

Potenzial: 20 Aufträge pro Monat ergeben 1.500 Euro.​

Praktische Hinweise

Tools: ChatGPT, Midjourney, Canva AI (alle mit Free-Tier/ kostenloser Basisversion).

Akquise: Fiverr, LinkedIn, lokale Netzwerke.

Skalierung: Abonnements einführen (z. B. 50 Euro/Monat).

Rechtliches: Gewerbeanmeldung online (ca. 20 Euro), Steuererklärung über Elster