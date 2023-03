Marketing: Content-Produktion mit ChatGPT

Vorneweg: Auch wenn es für SEO-Experten sehr verführerisch ist, Redakteure durch ChatGPT zu ersetzen und massenhaft in kürzester Zeit keywordoptimierten Content zu produzieren, wäre es im Marketing nicht empfehlenswert, werbende und überzeugende Botschaften dem ChatBot zu überlassen. Erstens hinterlässt jeder von ChatGPT erstellte Text ein „kryptografisches Wasserzeichen“, zweitens sind die KI-erzeugten Antworten stets „unauffällig“, also neutral bis positiv, und drittens ist zumindest ChatGPT3 in seinem Informationszufluss nicht aktuell. Und doch kann der Gebrauch der KI-ChatBots eine große Unterstützung im Marketing sein – wenn man sie richtig zu nutzen weiß.

Heute muss vieles schnell gehen – auch in der Content-Produktion. Blog-Beiträge werden erstellt, Bilder und Videos produziert für Instagram, TikTok, LinkedIn und Facebook – je nach Zielgruppe und Auftrag müssen Dialoge geführt und Angebote kreiert werden. Je intensiver und häufiger sich die Marketing-Abteilung von intelligenten ChatBots inspirieren lässt, desto professioneller und passgenauer werden die Fragen.

Bild von Alexandra_Koch auf Pixabay

Der Mensch fügt den künstlichen Antworten mit seiner Kreativität und menschlichen Intelligenz noch hinzu, was dem Angebot bzw. der werbenden Botschaft das Eigentliche verleiht: Das Unverwechselbare, Einzigartige, Überzeugende und Unwiderstehliche – das, was keine Künstliche Intelligenz je leisten wird. Sie kann nachahmen, aber nicht frei kreieren. Hier zwei Beispiele, wie man ChatBots im Marketing nutzen kann.

Beispiel 1: Gliederung Rhetorik-Workshop für Berufseinsteiger

Potenziellen Kunden sollen die Vorteile einer Recruiting-Agentur mittels eines Workshops für Berufseinsteiger informativ und überzeugend nahegebracht werden. Gleichgültig, ob dieser Workshop in Präsenz oder online stattfindet – es kann sehr hilfreich sein, die Gliederung des Workshops zunächst ChatGPT zu überlassen. Inhaltlich kann man anschließend Anpassungen vornehmen. Das Beispiel lässt sich leicht auf andere Produkte/ Dienstleistungen übertragen: Hier das Ergebnis von ChatGPT3:

Ich habe eine Gliederung für einen Rhetorik-Workshop für Berufseinsteiger erstellt, die nach einer erfolgreichen Bewerbungsstrategie suchen:

I. Einführung

Begrüßung und Vorstellung des Workshops

Vorstellungsrunde der Teilnehmer

Erläuterung des Workshops-Ziels

II. Warum ist Rhetorik für Berufseinsteiger wichtig

Vorstellung der Vorteile einer guten Rhetorik für Berufseinsteiger

Diskussion der Erwartungen und Ziele der Teilnehmer

III. Vorbereitung auf ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch

Vorstellung der wichtigsten Schritte einer erfolgreichen Bewerbungsstrategie

Tipps zur Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch

IV. Praktische Übungen zur Verbesserung der Rhetorik

Übungen zur Verbesserung der Körperhaltung und Gestik

Übungen zur Verbesserung der Stimme und Sprechweise

Übungen zur Verbesserung der Schlagfertigkeit und Reaktionsfähigkeit

V. Feedback und Diskussion

Austausch von Feedback und Verbesserungsvorschlägen

Diskussion von Herausforderungen und Lösungen

VI. Abschluss

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

Ausblick auf die Anwendung der Rhetorik in der beruflichen Praxis

Verabschiedung der Teilnehmer

VII. Optional: Nachbereitung

Vertiefende Übungen zur Rhetorik-Verbesserung

Weiterführende Literatur- und Quellenempfehlungen

Nachbereitende Maßnahmen, um das Gelernte zu festigen

Bild von Alexandra_Koch auf Pixabay

Beispiel 2: Social Media Kampagne für ein Parfüm

Ein neues Parfüm wurde entwickelt für 14 – bis 21-jährige junge Mädchen. In Instagram und TikTok soll eine Social Media Kampagne für das Produkt entwickelt werden. Wir fragen ChatGPT, welche Wertvorstellungen junge Mädchen heute haben:

Es ist schwierig, alle Wertvorstellungen von jungen Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren zu generalisieren, da jeder Mensch einzigartig ist und individuelle Erfahrungen und Perspektiven hat. Allerdings gibt es einige gemeinsame Themen und Trends, die in dieser Altersgruppe beobachtet werden können:

Individualität und Selbstausdruck: Junge Mädchen in diesem Alter suchen oft nach Wegen, um ihre Persönlichkeit und ihre individuelle Identität auszudrücken. Dies kann sich in ihrem Stil, ihrer Kleidung, ihren Hobbys oder ihrer Wahl der Freunde und Aktivitäten manifestieren.

Gleichberechtigung und Empowerment: Viele junge Mädchen in diesem Alter sind sich bewusst von Geschlechterstereotypen und suchen nach Wegen, um Gleichberechtigung und Frauen-Empowerment zu fördern. Sie schätzen Gleichheit und sind oft aktiv in sozialen Bewegungen und Kampagnen, die diese Werte fördern.

Inklusivität und Toleranz: Junge Mädchen in diesem Alter sind oft sehr offen für verschiedene Kulturen, Lebensstile und Meinungen. Sie schätzen Toleranz, Respekt und Diversität und suchen nach Möglichkeiten, um diese Werte in ihrem Leben und in ihrer Gemeinschaft zu fördern.

Bildung und Karriere: Viele junge Mädchen in dieser Altersgruppe haben ein hohes Bildungsniveau und streben eine Karriere an. Sie schätzen Bildung, Lernen und berufliche Entwicklung.

Familie und Freundschaft: Junge Mädchen schätzen oft enge Beziehungen zu Familie und Freunden. Sie suchen nach Unterstützung und emotionaler Verbundenheit in ihren Beziehungen und sind oft sehr loyal gegenüber denen, die ihnen nahe stehen.

Umweltbewusstsein: Viele junge Mädchen in diesem Alter sind sich bewusst von Umweltproblemen und möchten ihren Teil dazu beitragen, diese zu lösen. Sie schätzen Nachhaltigkeit, Recycling und umweltfreundliches Leben.

Innerhalb weniger Minuten erfährt das Social-Media-Management Inspirierendes für die Content-Produktion bei Instagram. Auch wenn es sich um Binsenweisheiten handelt, helfen die Antworten dabei, Ideen zu entwickeln. Im Vergleich zu möglichen Google-Suchergebnissen ist die Antwort des ChatBots schneller, präziser, überschaubarer.

Empfehlung: Marketing ist besonders wichtig in allen Sparten, in denen es Konkurrenz gibt. Marketingprofis neigen dazu, mit der Zeit blind zu werden für Überraschendes, für Veränderungen in Gesellschaft und Mediennutzung. Durch den Einsatz von ChatGPT kann die Leidenschaft für die Content-Produktion und für die Entwicklung neuer Ideen wieder neu entfacht werden. Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die nicht auf professionelle Agenturen zurückgreifen können und ihr Marketing selbst steuern, sollten sich mit der neuen Form einer Suchmaschine vertraut machen. „Frag mich was!“ sagt der ChatBot – also nur Mut. Einfach mal probieren…

Hier geht es zu ChatGPT von OpenAI