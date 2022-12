Organische Suche – Wie lässt sich das Ranking verbessern?

Vor einigen Jahren machten Berichte über einen Blogger die Runde, der mit einem seiner Blog-Artikel bei Google-Anfragen nach dem Stichwort “Facebook” eher ungewollt auf dem ersten Platz der Suchergebnisse landete. Solche Zufallstreffer stellen für jeden Publisher eine willkommene Zusatzeinnahme dar. Gewünscht ist aber eigentlich, die Reichweite in Suchmaschinen mit gezielten Maßnahmen zu steigern. Wir zeigen Ihnen, was die organische Suche genau ist und wie sich das Ranking methodisch verbessern lässt.

Was ist die organische Suche?

Foto: PhotoMIX-Company auf Pixabay.com

Als organische Suche werden die Ergebnisseiten (SERPs) von Suchmaschinen wie Google bezeichnet, die als Resultat des Ranking-Algorithmus und nicht durch bezahlte Werbung erscheinen. Der Begriff organisch spielt darauf an, dass beim Suchvorgang “natürliche” Keywords oder Phrasen genutzt wurden, die mit dem Inhalt der in den SERPs gelisteten Webseiten in Zusammenhang stehen.

Ergebnisse, die auf den ersten Plätzen in den organischen Suchergebnissen erscheinen, werden von Nutzer als besonders relevant und nützlich betrachtet. Im Bereich der Suchmaschinenoptimierung (SEO) gibt es daher zahlreiche Maßnahmen, die die organische Reichweite verbessern sollen.

Durch die Optimierung einer Website für die organische Suche können die Betreiber die Chancen erhöhen, von potentiellen Kunden gefunden zu werden, die nach den von ihnen angebotenen Produkten oder Dienstleistungen suchen. SEO bietet also das Potential, Traffic, Userzahlen, Umsatz und Image nachhaltig zu steigern.

Wie kann man in den organischen Suchergebnissen landen?

Um in den organischen Suchergebnissen zu landen, sind vor allem diese Faktoren zu berücksichtigen:

Keywords

Die Benutzung von relevanten Schlüsselwörtern in verschiedenen Bereichen einer Website signalisiert Suchmaschinen, dass sie für bestimmte Suchanfragen relevant ist.

Aktualität

Die Inhalte von unregelmäßig aktualisierten Webseiten werden von Suchmaschinen möglicherweise als veraltet und weniger relevant eingestuft und erscheinen tendenziell niedriger in den organischen Suchergebnissen.

SEO (Onpage und Offpage)

Durch SEO-Maßnahmen direkt auf (Onpage) und außerhalb (Offpage) der eigenen Website lassen sich die Platzierungen in den organischen Suchergebnissen zielgerichtet verbessern.

Hochwertiger Content

Der gesamte Inhalt einer Website – dazu zählen Fotos, Texte, Videos und Designelemente – sollte von hoher Qualität sein und den Anforderungen der Besucher entsprechen.

Seriosität & Sicherheitsfeatures

Seiten, die Probleme mit Viren und anderen Formen von Malware haben, werden schlechter in den SERPs ranken oder direkt aus dem Index entfernt. Das Gleiche gilt für nicht-jugendfreie Inhalte, Urheberrechtsbeschwerden oder übermäßige Werbeeinblendungen. Die Nutzung eines verschlüsselten Übertragungsprotokolls (HTTPS) kann hingegen einen positiven Effekt haben.

Wie kann man die organische Reichweite verbessern?

Suchmaschinenoptimierung, auch SEO genannt, bezieht sich auf Maßnahmen, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit einer Website in den Suchmaschinen zu verbessern.

Was ist SEO?

Suchmaschinenoptimierung oder Search Engine Optimization (SEO) bezeichnet Maßnahmen, die einer Website und ihren Unterseiten möglichst gute Platzierungen auf den Ergebnisseiten von Suchmaschinen möglichst verschaffen. Durch die Verbesserung der Platzierung in den kann die Website mehr Nutzer erreichen, mehr Traffic generieren und dadurch höhere Umsätze erzielen.

Welche SEO-Maßnahmen gibt es konkret?

Es gibt zahlreiche konkrete Maßnahmen, die üblicherweise im Rahmen einer SEO-Strategie durchgeführt werden können. Typische Beispiele sind:

Die Optimierung von Titeln und Meta-Tags mit relevanten Keywords

Die Nutzung eines auf Maschinenlesbarkeit ausgelegten Content-Management-Systems (CMS)

Die Verwendung von speziellen SEO-Plugins, die für viele CMS verfügbar sind

Die Verwendung von strukturierten Daten, um den Suchmaschinen die Struktur und Bedeutung der Inhalte auf der Website zu vermitteln

Die Erstellung von qualitativ hochwertigem und relevantem Inhalt, der die Nutzerinteressen abdeckt und gleichzeitig SEO-Aspekte berücksichtigt

Die Generierung von Backlinks, um die Autorität und Vertrauenswürdigkeit der eigenen Website zu erhöhen

Technische Optimierungen der Webseite hinsichtlich Ladezeiten, Benutzerfreundlichkeit, Navigation und Barrierefreiheit

Die Verwendung einer XML-Sitemap, um den Crawlern der Suchmaschinen die Indexierung der Unterseiten zu erleichtern

Die Vermeidung von sogenanntem Duplicate Content

Fotos und Grafiken sollten mit relevanten Bildbeschreibungen und ALT-Tags versehen werden

Die regelmäßige Entfernung von toten Links, die ins Nichts führen

Der Prozess der Suchmaschinenoptimierung gliedert sich im Wesentlichen in zwei große Teilbereiche: Onpage-SEO und Offpage-SEO.

Onpage-SEO bezieht sich auf alle Maßnahmen, die direkt auf der Website durchgeführt werden, um sie für Suchmaschinen besser verständlich zu machen. Dazu gehören beispielsweise die Optimierung von Meta-Descriptions und Meta-Titles oder die Verwendung von relevanten Keywords. Auch technische Verbesserungen im Bereich der Benutzerfreundlichkeit oder eine schnellere Ladegeschwindigkeit der Website können sich positiv auswirken.

Im Gegensatz dazu bezieht sich der Begriff Offpage-SEO auf Schritte, die außerhalb der Website unternommen werden, um die Vertrauenswürdigkeit und Autorität der Website zu erhöhen. Dazu zählen insbesondere der Aufbau eines umfassenden Backlink-Profils. Links von anderen Websites sind ein wichtiger Ranking-Faktor für Suchmaschinen, da sie Auskunft über die Relevanz und Autorität einer Seite geben.

Welche Suchmaschinen gibt es?

Mitte der 1990er-Jahre begann die Popularität von Suchmaschinen zu steigen. Die Suchergebnisse hatten noch nicht die heutige Qualität, dennoch etablierte sich die Nutzung von Suchmaschinen immer stärker im Surfverhalten der Internet-User. InfoSeek und Altavista waren in diesen Jahren die bekanntesten und beliebtesten Anbieter.

Heute dominiert Google mit großem Abstand den Suchmaschinenmarkt. Dennoch existieren einige Alternativen. Zu diesen zählen zum Beispiel:

Yahoo: Das Web-Portal Yahoo bietet neben der bekannten Suchmaschine auch andere Dienstleistungen wie Webmail oder Börsennachrichten an

Yandex: Die erfolgreichste europäische Suchmaschine Yandex wird vor allem in der russischsprachigen Welt genutzt

Bing: 2013 hat der berühmte Software-Konzern Microsoft beschlossen, mit Bing eine Alternative zu Google ins Leben zu rufen

Baidu: Die chinesische Suchmaschine Baidu ist derzeit die nach Aufrufzahlen sechstgrößte Website der Welt

Was ist SEM?

Suchmaschinenmarketing oder Search Engine Marketing (SEM) ist eine digitale Marketingstrategie, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit von Websites auf einer Suchergebnisseite zu erhöhen. Im Gegensatz zur organischen Sichtbarkeit muss für diese Art der Platzierung in den SERPs eine finanzielle Gegenleistung erbracht werden.

Der bekannteste Anbieter für diese Dienstleistung ist Google Ads. Dort können Unternehmen für bestimmte Suchanfragen bezahlen und dadurch in Form von Anzeigen in den Google-SERPs erscheinen. Diese Anzeigen werden üblicherweise über oder rechts neben den organischen Suchergebnissen angezeigt und sind als solche gekennzeichnet.

Fazit: Verbesserung der organischen Reichweite

Als die Studenten Larry Page und Sergey Brin 1998 den Prototyp einer von ihnen konzipierten Suchmaschine ins Netz stellten, konnte niemand wissen, wie sehr sich dadurch unser aller Leben verändern würde. Das Internet ist heutzutage ein riesiger Marktplatz und daher haben insbesondere Unternehmen ein großes Interesse daran, über die organische Suche von Google gefunden zu werden. Durch zielgerichtete Maßnahmen und klug konzipierte Websites ist es möglich, die organische Reichweite zu erhöhen.