SEO Leistungen: Die Kunst der Onpage- und Offpage Optimierung

Suchmaschinenoptimierung ist im Web unabdingbar, wenn ein Unternehmen zu bestimmten Themen und Leistungen gefunden werden will. SEO-Leistungen sind all die Aktivitäten, die zu besserer Sichtbarkeit, mehr Reichweite, passgenauen Suchergebnissen und einem guten Suchmaschinen-Ranking führen. Der potentielle Kunde soll die Webinhalte des Anbieters finden, soll diese anklicken, soll sich von den Inhalten überzeugen lassen und soll sich für die Produkte/ Dienstleistungen entscheiden.

SEO-Leistungen teilen sich auf in Online-Optimierungen und Offline-Strategien. Der „virtuelle Gebäudekomplex“ muss optimal aufgebaut sein – und die vertrauensbildenden Verweise von außen müssen die Suchmaschinen davon überzeugen, dass es sich um einen seriösen Anbieter mit berechtigtem Zuspruch handelt. Hier einige Tipps für SEO-Interessierte

Onpage- und Offpage-Optimierung

Eigentlich ist es nicht schwer, sich den Unterschied zu merken. Onpage ist all das, was auf Ihrer Web-Domain selbst passiert (also in ihrem digitalen Gebäudekomplex) und Offpage ist all das , was von außen auf ihre Seite/ Ihre Plattform/ ihren Shop verweist. Ideal ist es, wenn ein Anbieter die SEO- und Online-Marketing-Kompetenz im eigenem Haus hat, doch das ist nur in großen bzw. digital spezialisierten Unternehmen denkbar. Und selbst Konzerne nutzen häufig externe Dienstleister für die Suchmaschinenoptimierung – zumindest für die Offpage-Leistungen. Sehr schön sieht man bei der renommierten Agentur Suchhelden, welche Möglichkeiten an SEO-Leistungen denkbar sind, und was sich hinter den einzelnen Fachbegriffen verbirgt.

Onpage-Optimierung

Der eigene Webauftritt wird am Besten von Mitarbeitern gesteuert, die eine fundierte Ausbildung und viel Berufserfahrung in Suchmaschinenoptimierung haben. Die Onpage-Optimierung muss ständig weiterentwickelt werden und sich den gewinnorientierten Zielen anpassen. Onpage-Optimierung lebt zum Einen von den technischen Rahmenbedingungen und zum Anderen vom professionellen Content-Marketing und der digitalen Kommunikations-Kompetenz. Hier eine unvollständige Liste von Leistungen bei der Onpage-Optimierung

Keywordoptimierter Content, suchverhalten-angepasster Content, professionelle Gestaltung von Title und Meta Description, optimierte URL-Strukturen und interne Verlinkungen…. Datensparsamkeit: Bildoptimierung und Bild-Beschreibungen sind sehr relevant bei der Suchmaschinenoptimierung, da gerade große Bilddaten zu Verlängerung der Ladezeiten führen

Sehr wichtig für die Onpage-Optimierung ist eine geringe Ladezeit der digitalen Präsenz. Webseiten sollten nach dem Klick innerhalb von zwei Sekunden geöffnet sein. Nicht nur für potentielle Besucher ist das entscheidend, die bei längeren Wartezeiten womöglich abspringen – sondern auch für das von Google selbst gewichtete Ranking. Struktur: Technische Rahmenbedingungen, Menüführung, Struktur und interne Verlinkungen: Wichtig für die Bewertung durch Suchmaschinen ist, wie die Crawler (Robots) der Suchmaschinen den Webauftritt erfassen und verarbeiten können. Profis müssen sich ständig weiterbilden, um bei diesen technischen SEO-Leistungen auf Änderungen und Anpassungen reagieren zu können.

Offpage-Optimierung

Am Bekanntesten ist bei der Offpage-Optimierung der so genannte Linkaufbau. Ziel des Backlink-Aufbaus ist es, dass im Web andere Seiten auf die Webpräsenz bzw. spezielle Seiten des Unternehmens verweisen.

Zum Einen gibt es die Möglichkeit, sich mit seriösen Seitenbetreibern zu vernetzen und diesen auf Wunsch gute Inhalte anzubieten. Diese Seitenbetreiber veröffentlichen den Content mit einem Linkverweis. Eine andere Möglichkeit ist, Links zur eigenen Präsenz über kleine Fachabschnitte zu generieren, die man passgenauen Seitenbetreibern kostenlos zur Verfügung stellt (zum Beispiel ergänzende Begriffs-Definitionen für Beiträge dieser Seitenbetreiber). Es gibt noch weitere Strategien, von außen Links zur eigenen Seite zu generieren. Doch Vorsicht! Sollte Google unseriösen Backlinkaufbau erkennen, kann es zu gefährlichen Abstrafungen kommen. Schlimmstenfalls wird man sogar komplett gesperrt.

Journalistische Publikationen, Podcast-Publikationen, Erwähnungen auf Event-Seiten, Blogs, Google-Bilder, Pressemitteilungen… Das sind einige der weiteren Möglichkeiten, Backlinks zu erhalten, die bei das Ranking bei Google und Co positiv beeinflussen.

Social Signals: Ob Social Signals (Links in sozialen Netzwerken, die häufig geklickt, geliked, kommentiert und geteilt werden) in irgendeiner Weise auf das Ranking Einfluss haben, ist ungewiss. Doch natürlich ist es sinnvoll, wenn der Traffic auf der eigenen Präsenz steigt, weil Besucher über Social Media auf die eigene Webpräsenz kommen.

Suchmaschinenoptimierung ist nicht nur hochkomplex, agil, beruht meist auf der Nutzung kostenpflichtiger Tools – Suchmaschinenoptimierung braucht Zeit, Erfahrung, Austausch und beständiges Experimentieren. Allerdings ist es für Laien sehr schwer einzuschätzen, welche SEO-Dienstleister gute Leistungen erbringen. Häufig beklagen Unternehmer und Geschäftsführer/Innen, dass sie unzufrieden sind mit der beauftragten Agentur. Ich würde empfehlen, sich bei anderen Unternehmen zu erkundigen, ob diese eine Agentur aus eigener Erfahrung empfehlen können. In Foren und Social-Media-Gruppen sind solche Vernetzungen und solch ein Austausch möglich.