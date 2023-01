Sind Flyer, Prospekte und Broschüren weiterhin ein lohnendes Werbemittel?

Unternehmen setzen zunehmend auf Online-Werbemittel. Papierwerbung ist nicht nur aufwändiger und teurer in der Distribution, Papierwerbung wird von vielen Zielgruppen auch als klimaschädlich bzw. umweltschädigend eingestuft. So will zum Beispiel Rewe zunehmend Prospekte und Handzettel reduzieren und setzt alternativ auf WhatsApp, um die Angebote in den verschiedenen Märkten zu bewerben. Ziel der aktuellen Werbewirkung-Testphase des Handelsunternehmens ist es, mit der Hälfte an bedrucktem Papier 95 Prozent der umsatzsteigernden Wirkung zu erzielen. So sollen Papier, CO2, Wasser und Energieverbrauch erheblich gesenkt werden. Doch was sind die Vorteile, die Papierwerbung unersetzbar macht? Schauen wir es uns an:

Definition von Flyer, Handzettel, Prospekt, Broschüre

Flyer: In der Regel sind Flyer DIN-A-4 große bedruckte Werbezettel, die gedrittelt gefaltet wurden. Es gibt aber auch andere Formate – unter anderem den Handzettel.

Handzettel: Werden nicht nur für Werbung eingesetzt, sondern zum Beispiel auch als politisches Flugblatt. Handzettel sind in der Werbung zwar zu den Flyern zu zählen, bei ihnen liegt jedoch die Betonung auf dem informativen Charakter – wie bei Sonderangeboten

Prospekt: Ein Prospekt ist mehrseitig, hat werbenden Charakter, ist meistens weniger aufwändig in Druck, Design, Qualität und Zeitlosigkeit als eine Broschüre. Prospekte werden häufig genutzt, um das Produktangebot per Prospektständer zu präsentieren.

Broschüre: Hat in der Regel mehr Seiten als ein Prospekt, ist geheftet oder gebunden. Häufig sind Broschüren aufwändiger produziert und setzen bei der Zielgruppenansprache auf einen höheren Aufbewahrungswert als ein Prospekt.

Für wen lohnen sich Prospekte?

Man unterscheidet zwischen Produktprospekten und Imageprospekten. Beide Werbemittel sind aus folgenden Gründen interessant – auch für kleine Unternehmen:

Die Print-Werbemittel können präzise zugeschnitten sein auf bestimmte Zielgruppen, Produkte bzw. Angebote. Im Vergleich zum Flyer ist die Chance größer, dass die Adressaten die Werbung nicht gleich ins Altpapier befördern – falls dieses Ziel bei der Gestaltung berücksichtigt wird. Lebensmittel-Prospekte können Rezepte enthalten, Imageprospekte können durch exklusive Kontaktdaten punkten, Erlebnis-Produkte können visuelle Eindrücke vermitteln und Routenpläne oder Besucher-Tipps beinhalten. Besonders aufbewahrungswert sind Prospekte mit Gutscheinen. Prospekte sind vor allem bei älteren Zielgruppen beliebt, die den alltäglichen, selbstverständlichen Umgang mit Online-Medien scheuen. Viele Anbieter adressieren vermögende 50+ Zielgruppen – wie Kreuzfahrtanbieter. Gerade bei exklusiven Produkten lohnt es sich, diese in Print und Hochglanz zu präsentieren und mit besonderen Angeboten zu verbinden. Auch für erklärungsbedürftige Produkte sind Prospekte ideal. Da Prospektwerbung zeitlich und räumlich gezielt adressiert und versendet werden kann (zum Beispiel über die Deutsche Post), sind die Streuverluste geringer als bei anderen Werbeformen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis macht Prospekte auch für kleine Unternehmen mit geringem Werbebudget attraktiv. Prospektwerbung ist in der Lage, das Image einer Marke kunstvoll auf den Punkt zu bringen. Die bildstarke Gestaltung des Imageprospekts ist nicht nur für junge Menschen beeindruckend. Um zur „Love-Brand“ zu werden, können Start-ups und regionale Marken deutlich zum Ausdruck bringen, was sie von ihren Mitbewerbern unterscheidet. Prospekte als Gastgeschenk: Geschenke spielen in Handel und Business eine große Rolle, um Sympathie und Bindung aufzubauen. Prospekte können durchaus als Geschenk wahrgenommen werden vom Empfänger. Die liebevolle Geste des Überreichens können beim Kunden einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen – gerade wenn der Prospekt inhaltlich einen echten Mehrwert enthält. Prospekte vertreiben die Zeit beim Warten. Bei vielen lokal ansässigen Unternehmen und Institutionen sind Wartezeiten unerlässlich. Ein gut gefüllter, ansprechende Prospektständer kann diese Wartezeit versüßen – und Kaufentscheidungen beeinflussen. Schließlich sind Prospekte sowohl Werbung als auch Information.

Auch in Zeiten von Online-Marketing und Social Media sind Flyer, Prospekte, Handzettel, Broschüren und Kataloge lohnenswert, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt – und der Effekt der Kundenbindung. Bei den aktuellen Testballons der Lebensmittel-Händler Rewe, Aldi, Kaufland und Co wird sehr genau gemessen, ob etwa WhatsApp-Prospekte vergleichbare Umsatzsteigerungen erzielen wie Handzettel und Print-Prospekte als Beilage in Zeitungen. Und eines muss bedacht werden: Auch digitale Kommunikation erzeugt CO2-Emission und ist nicht klimaneutral.