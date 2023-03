Google Dich zum Gold #podcast

Als ich gestern als Moderatorin einen unserer wunderbaren Redner ankündigte, waren seine ersten Worte auf der Bühne „Ja, Eva und Google, die sind eins“. Und er hat recht! Klar googlen wir alle täglich, doch für mich steckt da noch eine Menge mehr hinter. In dieser Podcast-Folge versuche ich, meine ständige Weiterbildungs-, Persönlichkeitsentwicklungs- und Goldschürf-Technik zu erklären. Das, was man vor allem braucht, ist Mut. Und was man noch braucht, ist Vertrauen in den eigenen Appetit. Geocaching mit Google und nun auch mit ChatGPT – für mich ein Geschenk des Himmels….

Eva’s Geständnisse vom 11. März 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören