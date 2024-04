Darwinismus, Transhumanismus – und die Welt der Götter #podcast

Befinden wir uns auf dem Weg vom Darwinismus in den Transhumanismus? Wurde aus dem Einzeller ein biologisches Endstufen-Lebewesen, das sich zunehmend verbindet mit Computertechnologie, Robotik und generativer Künstlicher Intelligenz? Das soll es jetzt gewesen sein? Was ist denn mit Gott, Göttern – oder auch mit destruktiven mystischen Einflüssen? Hat das Spirituelle ausgedient in einer Welt der Wissenschaft? Kommen wir hinein in die Utopie von Startreck? Mit vielen kosmischen Kulturen und Welten – und vielleicht mit einer Spezies, deren Name mir im Podcast nicht einfiel: Wie heißen denn noch mal diese Mischwesen aus Mensch und Maschine – ach ja, Borgs…

Eva’s Geständnisse vom 13. April 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören