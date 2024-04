Alles macht Sinn – #podcast

Was eigentlich ist „Selbstwirksamkeit“? In diesem Podcast erkläre ich, dass ich wieder ein Stückchen besser verstanden habe, wie biegsam und flexibel doch Wahrheit ist. Geht es dabei nicht viel mehr um unsere ganz persönliche Interpretation von „Wahrheit“? Ist nicht das Eigentliche, worum es im Leben geht, unsere schöpferische Fantasie? Unsere Vorstellungskraft? Lebendig und farbig schildern, was wir empfinden – und wie wir uns an unsere Vergangenheit erinnern mit all unserer künstlerischen Vorstellungskraft? Ob diese Roboter mit Leib und immer fantastischer kreativer Intelligenz und je darin einholen können? Ich glaube nicht.

Eva’s Geständnisse vom 6. April 2024

