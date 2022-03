Lauter Wahrheiten, Meinungen, Ideologien, Weltanschauungen, Aufforderungen… #podcast

Wann fängt ein Kind eigentlich an, die Welt um sich zu beurteilen? Wann fangen wir an, Wahrheiten auszuwählen aus dem riesigen Dschungel des Möglichen? Wann werden wir zu Richtern – wann werden wir zu „Henkern“? Ist es überhaupt möglich, erwachsen zu werden ohne Weltanschauung, ohne Ideologie? In diesem Podcast frage ich mich, was von mir bleibt, wenn ich all meinen Glauben über Bord werfe und einfach nur noch lebe, ohne Willen, ohne Ziel…

Eva’s Geständnisse vom 5. März 2022

