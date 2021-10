Leben im Nichts nach einer enttäuschten Liebe #podcast

Bevor ich falsche Erwartungen wecke: Nein, es geht mal nicht um die große Zweierbeziehungs-Liebe, bei der sich zwei Menschen ineinander erkannt haben und sich den Rest ihres Lebens gegenseitig schützen und behüten wollten – nein, meine große letzte Liebe war die Liebe zu dem Unternehmen, für das ich ein Jahr lang unfassbar viel gearbeitet habe. Und dem ich so dankbar bin, weil ich extrem viel gelernt habe durch meine Arbeit – und auch wirklich sehr gut verdient habe.

Doch dann wurde mir bewusst, dass ich weiterziehen muss, dass die leidenschaftliche Liebe geschwunden war und auch nicht wiederkommen würde. Und so lebe ich gerade in einer Phase des „Nichts“. Das Alte schwindet nach und nach – das Neue hat sich noch nicht ausgeformt. Eine heilige Zeit, aber auch eine Zeit des Liebeskummers und der Hilflosigkeit – wie das so ist nach einer Trennung…

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 22.10. 2021

