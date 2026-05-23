Eine Geschichte vom Leben und Tod #podcast

Gestern war ich bei strahlendem Sonnenschein Gast einer Beerdigungsfeier und Urnenbeisetzung, die mich tief berührt hat in ihrer Ausstrahlung von „Freiheit und Erlösung“. Heute früh fiel mir dann plötzlich ein, wie ich als Kind oft versucht habe, eine Leiche im Tatort darzustellen. Daraus ist die folgende Geschichte entstanden. Heute gehe ich zu einer Veranstaltung in Oberhausen, die unter dem Titel „Menschen als lebende Bücher“ steht. Vielleicht darf ich sie dort vorlesen, wir werden sehen…

Eva’s Geständnisse vom 23. Mai 2026

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