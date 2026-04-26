Sch… auf Regeln, auf Zwänge, auf das, was mich klein will

Der erste Teil dieses Podcasts beschäftigt sich mit meiner Sehnsucht nach einer neuen Hippie-Bewegung, die ein künstlerisch-spirituelles Inferno entfaltet als Gegengewicht zu dem, was in China schon perfekt umgesetzt ist: Die autokratische Kontrolle über alle Menschen per digitaler Strukturen und die strategische Nutzung dieser Informationen dank künstlicher Intelligenz. Ich erzähle von meinen Erfahrungen bei einem Workshop, an dem ich Freitag und Samstag teilgenommen habe – und warum ich davon etwas enttäuscht war. Gut ist, dass ich nun weiß, was ich persönlich gern umsetzen will mit anderen Menschen: Verrückte Kunst und spirituelle Verrücktheiten. so wie damals beim Vietnamkrieg. Am Ende dieses Podcasts lese ich ein Gedicht vor, das ich Freitag über mich geschrieben habe und dann kommt die musikalische Umsetzung des Gedichts durch ein KI-Tool. Ich finde das Lied richtig, richtig treffend und toll!!

Eva’s Geständnisse vom 26. April 2026

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