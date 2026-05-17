„Auf den Sack gehen“ ist mein Pläsier

Mein Thema Nummer 1 ist zurzeit „Selbstliebe“. Liegt daran, da ich so viele Klienten/Innen habe, die sich selbst nicht aus ganzem Herzen lieben können, da sie sich als Versager fühlen. Bürgergeldempfänger leiden häufig darunter, dass sie nicht arbeiten können – in der Regel aus seelischen Leiden heraus. Diese wunderschöne Zusammenarbeit zwischen der „selbstverliebten Eva“ und meinen von Selbstzweifeln geplagten Klienten bestärkt immer weiter meinen Glauben, dass nur der, der sich selbst liebt und sich annimmt wie ein eigenes Kind, alle seine Mitmenschen lieb haben können wie sich selbst. So erzähle ich heute eine Geschichte, die ich ganz frisch erdacht und aufgeschrieben habe.

Eva’s Geständnisse vom 17. Mai 2026

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