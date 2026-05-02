„Das ist nicht meine Aufgabe“ – #podcast

Heute eine megakurze Episode. Ich bin erschöpft, müde – gehe gleich einfach schlafen. Darum lese ich nur ein für mich beeindruckendes Erlebnis von heute früh (1. Mai, Feiertag) vor, mit dem Titel „Das ist nicht meine Aufgabe“. Eure Eva
Eva’s Geständnisse vom 2. Mai 2026
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Hallo Eva,
einen Beutel, wie so ein Hundekot-Beutel, oder eine Brottüte, Luft anhalten und durch.
Das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe, aber unsere. Also muss ich auch selbst mal für uns ran. Man möchte ja im Zweifel auch, dass ich für uns in den Krieg ziehe. Das ist echt nicht meine Aufgabe.
Also für uns: Das ist meine Aufgabe für unser „Glück“, Beutel, Luft holen und durch.
Ein toller Podcast.
Liebe Grüße
Jörg