„Das ist nicht meine Aufgabe“ – #podcast

Heute eine megakurze Episode. Ich bin erschöpft, müde – gehe gleich einfach schlafen. Darum lese ich nur ein für mich beeindruckendes Erlebnis von heute früh (1. Mai, Feiertag) vor, mit dem Titel „Das ist nicht meine Aufgabe“. Eure Eva

Eva’s Geständnisse vom 2. Mai 2026

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