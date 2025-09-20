Karfreitagsspaziergang im Herbst – und ein Gedicht

Auferstanden aus Ruinen… ich war krank und bin nun (fast) gesund. Die letzten 8 Tage Hausbesetzung von einem übermütigen Virenclan, der sich genüsslich in mir niedergelassen hatte, haben mich ganz schön bis an die Grenzen meiner Kraft gebracht. Es war anstrengend, es war schön, es war eine Lektion in Demut und es war eine Zeit, in der etwas Neues in mir reifen konnte – zumindest hoffe ich, dass es so ist. Dass sich mein innerer Chef und meine innere Geduld zu etwas vereint haben, was hinzukommt im letzten Drittel auf Erden. Das, was ich mir wünsche, folgt dann in einem Gedicht.

Eva’s Geständnisse vom 20. Septemebr 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören