13. September 2025

Zeitreise: In welches ​​Jahr ich wohl reisen würde… #podcast

Heute bin ich krank und krächze zunächst darüber, wie schön es für mich jedes Mal ist, wenn ich krank bin – einfach mal nichts tun, einfach mal chillen. Selbst damals, bei meinem wirklich heftigen Corona-Dings, habe ich es genossen, alle Aufgaben von mir zu schütteln wie eine alte Haut. Dann kommt noch die Geschichte, die ich Donnerstag in der Schreibwerkstatt geschrieben habe. Thema war „Märchen“ – und ich habe eine Zeitreise gewählt. Außerdem finde ich beeindruckend, was ich mir da in Echtzeit aus den Fingern gesogen habe. Ob wir vielleicht alles Wissen dieser Welt in unseren Zellen sitzen haben? 

Eva’s Geständnisse vom 13. September 2025

 

Category: Podcast

